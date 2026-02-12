Enfado en el entorno de Güler por las declaraciones sobre un presunto acoso

El entorno de Arda Güler saldrá al paso de las recientes declaraciones de Serhat Pekmezi, el técnico que descubrió al futbolista turco, quien aseguró que el joven talento estaría sufriendo una situación de “mobbing” dentro del vestuario del Real Madrid.

Según informó El Chiringuito, tanto el jugador como las personas que le rodean consideran esas palabras “totalmente falsas” y mostrarán un profundo malestar por lo ocurrido.

Pekmezi, en declaraciones al medio turco Sports Digitale, afirmó que “hay un grupo que no pudo acoger a Arda” y apuntó directamente a la existencia de “jugadores con egos muy grandes” dentro del conjunto blanco. Unas manifestaciones que no han sentado nada bien en el entorno del internacional turco.

De acuerdo con la información difundida por El Chiringuito, Güler no comparte en absoluto esa versión y desmiente que esté viviendo una situación de acoso o marginación en el vestuario madridista. Es más, aseguran que el futbolista está centrado en ganarse su sitio, trabajar bajo las órdenes del cuerpo técnico y seguir creciendo dentro de la plantilla.

El malestar es evidente, especialmente por la repercusión que han tenido las palabras de Pekmezi en Turquía y en España. Desde el círculo cercano al jugador insistirían en que su relación con el grupo es buena y que no existe ningún conflicto interno como el que se ha insinuado.

Así, el propio Güler estaría dispuesto a dejar claro públicamente que no se siente apartado ni víctima de ningún tipo de presión dentro del Real Madrid, cerrando de raíz una polémica que, según su entorno, no se ajusta a la realidad del vestuario blanco.