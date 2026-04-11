Enfado descomunal por el penalti no pitado a Mbappé: "Que coja las imágenes y se querelle contra Real Madrid TV"

Es la jugada de la que todo el mundo habla. Más allá de que obviamente no puede ocultar el terrible partido del Madrid y sus consecuencias, la acción en el tiempo de descuento entre Kylian Mbappé y Vitor Reis ha traído consigo una de las mayores polémicas de la temporada. Una jugada que pudo cambiar el signo del encuentro en el último instante.

La indignación en el madridismo es total con el árbitro de campo, el del VAR y el Comité Técnico de Árbitros en su conjunto. Como muestra, las declaraciones que hicieron al respecto de la acción los periodistas de Real Madrid TV.

Mbappé, en el Madrid-Girona / Sergio Pérez / EFE

"Fran Soto es el auténtico responsable porque mira hacia otro lado y no quiere ver la ponzoña que hay en su Comité Técnico de Árbitros. Que Trujillo Suárez vuelva a estar en el VAR después de las tropelias, las barbaridades que está cometiendo... Los partidos que está arbitrando al Madrid es una auténtica vergüenza. Esta Liga está podrida, no hay más que ver las imágenes", empezó afirmando Miguel Ángel Muñoz tras el partido.

Tal era el enfado que incluso pidieron ir a juicio por lo sucedido: "A Fran Soto solo le quedan dos caminos: uno, presentar la dimisión porque las imágenes no mienten. Que coja las imágenes y vamos al juzgado. Él las puede coger y querellarse contra Real Madrid TV si no cree en lo que dice Real Madrid TV. La otra opción es echar del CTA a la gran mayoría de los árbitros hijos de Negreira que continúan haciendo lo mismo que en la época de Negreira o que traiga árbitros de fuera y que tengan coherencia".

Álvaro Arbeloa, en el partido ante el Girona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Que los del VAR no lo piten va más allá de un error, que en la retransmisión se hurten estas imágenes... Si en la sala VOR no se han visto estas imágenes es todavía más grave", añadió David Álvarez.

La puntilla la puso Jesús Alcaide con un discurso muy contundente: "Es muy grave que medios hayan dicho que no es penalti. Esto es un sistema, va más allá de Fran Soto. Esto es una farsa, lamentable. Las aberraciones estadísticas ahí están. Esto en Europa no pasa y por eso el Barça lleva 11 años de humillaciones en Europa. Mientras el Madrid tiene que estar fino para ganar los partidos, el rival, el equipo que pagó a Negreira, juega muy mal pero recibe ayudas".