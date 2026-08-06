Enfado descomunal en el madridismo por Rodri

El jueves ha dejado noticias agridulces para el Real Madrid. El conjunto blanco ha hecho oficial el histórico fichaje de Yan Diomande hasta 2033. Siete temporadas para un futbolista que podría convertirse en el traspaso más caro de la historia del club, ya que contando las variables podría alcanzar los 140 millones de euros, superando las cifras de la operación por Jude Bellingham.

A pesar de todo, el día en el que el conjunto blanco anuncia el que puede ser el fichaje más caro de su historia ha quedado completamente opacado por la otra carpeta que el club tenía entre manos. El giro de guion que ha acontecido a lo largo del día con el expediente de Rodri ha sumido a gran parte del madridismo en un ambiente de pesimismo y de crítica contra sus propios dirigentes.

Yan Diomande, en una imagen de archivo / Mariscal / EFE

SPORT avanzó esta misma mañana que las negociaciones entre el todavía centrocampista del Manchester City y el Real Madrid se habían roto por completo. Con el paso de las horas, el caso se ha ido aclarando y ahora Rodri parece estar mucho más cerca de vestir de azulgrana que de blanco. Por ahora, el futbolista ha dado el visto bueno al conjunto que preside Joan Laporta para empezar a negociar con el Manchester City.

Rodri, con la Copa del Mundo / Europa Press

El no fichaje de Rodri por el equipo de Mourinho no ha tardado en traer las primeras consecuencias. El anuncio del fichaje de Diomande en 'X' por parte del Real Madrid se ha inundado rápidamente de madridistas indignados por como la cúpula del club ha tratado el caso del internacional español, sin ser capaz de cerrar el fichaje a pesar de que tenía todo a su favor.

El post acumula ya más de 6.000 comentarios, muchos de ellos negativos, que en lugar de dar la bienvenida a Diomande se centran en pedir explicaciones por el caso Rodri. Muchos madridistas han respondido directamente con fotografías del campeón del mundo, evidenciando lo mal que ha sentado en la parroquia blanca lo acontecido a lo largo del jueves.

Rodri es Trending Topic número 1 en España, Florentino está en el número 2 como gran señalado, mientras que Diomande no aparece hasta el puesto número 4.

Cada mensaje que ha publicado en redes el Real Madrid sobre su nuevo fichaje ha terminado igual: plagado de respuestas hablando de Rodri. El malestar es total y se debe, principalmente, a que la sensación es que el club no ha atajado un verano más el problema que viene arrastrando desde hace años.

Rodri aparecía por fin como el centrocampista organizador que tanto tiempo lleva esperando el equipo. No haber podido cerrar su fichaje implica repetir los errores que ya se han cometido en mercados pasados, aunque el Madrid todavía está a tiempo de encontrar alguna alternativa de perfil similar en el mercado. Por ahora, parece que la desilusión por no fichar al pivote supera a la alegría por la llegada de Diomande.