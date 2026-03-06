Enfado descomunal del Celta: el gol de Valverde nace de una falta clara

El Real Madrid de Arbeloa se llevó tres puntos muy valiosos de Balaídos ante un Celta que peleó hasta el final y tuvo el triunfo en sus manos, pero el encuentro no estuvo exento de polémica. Los blancos reclamaron una expulsión de Jutglà en una de las primeras acciones y un penalti por mano del jugador que el árbitro no señaló tras revisar el VAR, al considerar que había una falta previa por empujón.

También fue muy protestada la acción del gol de la victoria, obra de Fede Valverde, que perforó la red con fortuna después de que su dispara golpeara en un jugador del Celta. Sin embargo, la acción nace de una recuperación de Manuel Ángel, que se lanzó al suelo con las dos piernas ante Fer López y derribó al futbolista.

En las repeticiones mostradas en televisión no se aprecia que el canterano del Madrid toque la pelota en ningún momento y, de hecho, levanta su pierna derecha para asegurarse de derribar al futbolista del Celta. La jugada termina en gol y, tras eso, se produjo un enfado monumental de los jugadores locales.

Los que estaban en el campo se lanzaron a protestar al árbitro, que tras llevarse la mano al pinganillo señaló que no había absolutamente nada y que el gol era válido, provocando que la indignación creciera en la plantilla celeste. Tras el pitido final, las protestas del público y de los futbolistas aumentaron.

La entrada que tendría que haber anulado el segundo gol del Real Madrid / X

La jugada marcó el resultado del encuentro y terminó dándole la victoria al Real Madrid. El excolegiado Iturralde González dijo lo siguiente en la Cadena SER tras ver la acción: "Es falta clara del jugador del Madrid. No toca el balón y le derriba con la pierna derecha. Es falta clara".

Tras el partido, el técnico del Celta, Giraldez, también mostró su enfado: "Hay una acción muy similar antes que es amarilla a Asencio, pero bueno... En ese momento no lo decidió el árbitro ni el VAR, creo que la falta es clara. Luego tienen la fortuna del rebote. Es un palo recibir el gol en esa acción de esa duda arbitral. Va con las dos piernas y lo derriba".

Con el triunfo, los blancos vuelven a acercarse a un solo punto del Barça, presionando al equipo de Hansi Flick, que tendrá que responder el sábado en la complicada salida a San Mamés para enfrentarse al Athletic. El Madrid sigue dejando dudas con su juego, pero se mantiene en la pelea, lo que no permite al conjunto blaugrana ningún tipo de relajación.