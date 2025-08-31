Enfado brutal en Real Madrid TV: "Sin VAR, el Madrid habría sido campeón el año pasado"

Los tres goles anulados al Real Madrid ante el Mallorca no sentaron nada bien en Real Madrid TV. El canal oficial del equipo blanco se mostró muy crítico en el análisis posterior al partido, con afirmaciones de verdadera indignación por parte de sus tertulianos.

"Sigo sin creerme esta competición. Independientemente de que les cambien el nombre, sus actos son los mismos", empezaron diciendo. "Una jornada más, volvemos al pasado y a LaLiga Negreira. Tres goles anulados al Madrid en un partido. Es la tercera vez que pasa desde que hay VAR y las tres ha sido al Real Madrid. Casualidad o no, ahí está la pregunta", añadió uno de los tertulianos.

Hubo dos cosas que causaron muchísimo enfado. Por un lado, la imagen escogida para anular el primer gol de Mbappé por fuera de juego y, por el otro, el motivo para anular el tanto de Arda Güler, por una mano previa al tanto del turco, que hubiera supuesto el 3-1 en ese momento.

Vinicius Junior celebra con Arda Guler y Kylian Mbappe su gol ante el Mallorca / AP Photo/Manu Fernandez

"La imagen del primer gol anulado a Mbappé es una broma de mal gusto. Alguien ha decidido hacernos una broma a todos. En el año 2025 tiene que haber una imagen que demuestre si sí o si no es fuera de juego", sentenciaban con visible indignación. "Con lo ocurrido en Vitoria, lo del Mallorca con una cantidad de errores todos beneficiando al Barcelona... No me lo puedo creer", explicaba otro de los presentes en el programa de análisis posterior al partido.

Ninguno entendía porqué se había anulado el gol de Arda Güler: "Por eso no puedes anular un gol. Es dudoso que le dé en el brazo y está en posición natural si le da, pero además no hay acción continuada. Si el balón hubiera ido directamente a gol, estaría bien anulado, pero hay un rechace del portero. Es absurdo".

Además, los tertulianos también cuestionaban el sistema de LaLiga en comparación con el del Mundial de Clubes: "¿Por qué tenemos esta auténtica bazofia de sistema y no lo del Mundial de Clubes?". "El Mundial de Clubes es una competición seria y esto es LaLiga Negreira. La gente se está yendo ya de las plataformas", respondían en el mismo programa.

"En todas las anomalías estadísticas sale perjudicado el Real Madrid y beneficiado el Barcelona", explicaba Jesús Alcaide, director de Real Madrid TV. "Hay quien piensa que habría que irse de todo esto, hay quien lo piensa".

Por último, Antonio Esteva aparecía en escena para sacar los datos de la temporada pasada: "Los árbitros viven muy cómodos. Si el año pasado no se hubiera aplicado el VAR, el Madrid hubiera sido campeón. En total el Madrid ha sido le más perjudicado por el VAR la temporada pasada".

Un nuevo enfado descomunal de la cadena a pesar del triunfo de los blancos. A pesar de todo, en la crónica de su web oficial el club no menciona demasiado la polémica. Simplemente habla de un "fuera de juego milimétrico de Mbappé" y de que Güler "tenía pegada al cuerpo" la mano.