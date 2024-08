El enfado de Ancelotti con Bellingham

Tras perder el clásico de la pretemporada contra el FC Barcelona, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid volvió a atender a los medios de comunicación para analizar este encuentro y otras cuestiones relacionadas con el club blanco.

Preguntado por la gestión con los futbolistas que no están convocados con el Real Madrid, dado que todavía se encuentran en periodo vacacional al haber alcanzado las semifinales en la Eurocopa o Copa América con sus selecciones más tarde, Ancelotti respondió lo siguiente.

"Estoy en contacto... pero ayer me enfadé con Bellingham porque no me contestó. Le dije a Vinicius que lo llamase él y se lo cogió al momento. Me pasó el teléfono y ya pude hablar con él. Así que cuidado", dijo entre risas y con un tono irónico.

Son siete los futbolistas que no han viajado a la gira de pretemporada por los Estados Unidos: Valverde, Carvajal, Tchouaméni, Mbappé, Camavinga, Mendy y Bellingham. Todos ellos tienen que seguir un detallado programa de preparación antes de ser citados por primera vez el miércoles 7 de agosto en Valdebebas, cuando el resto de sus compañeros termine la gira.

Sin embargo, Ancelotti también se mostró confiado con su plantilla ante la primera final de la temporada: la de la Supercopa de Europa, que le enfrentará a la Atalanta el 14 de agosto. "Creo que deben jugar la final los que ganaron la Champions. Lo único que faltan dos, Nacho y Kroos. Con la plantilla que tenemos se pueden competir todos. Si el calendario exige, tenemos una plantilla suficiente para todas las competiciones", añadió el técnico italiano.