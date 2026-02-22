Endrick vuelve seco tras sanción en el Lyon: "Espero ganar la Champions con Vinicius y Mbappé"

Endrick volvía a ser protagonista este domingo. El delantero brasileño regresaba al centro de los focos frente al Estrasburgo tras cumplir un partido de sanción después de ser expulsado en su anterior encuentro ante el Nantes. Pero lejos de ser decisivo como en sus anteriores seis partidos, el jugador cedido por el Real Madrid encajó su primera derrota en Francia.

Había recuperado la titularidad y buscaba prolongar su gran momento en la Ligue 1, donde sumaba tres goles en cuatro partidos, pero el Olympique de Lyon vio frenada su persecución al liderato con una contundente derrota frente al Estrasburgo (3-1). No pudo Endrick volver a brillar tras haber provocado los elogios de la prensa y de toda la ciudad francesa con su irrupción estelar. Aunque seguramente sus objetivos sigan intactos.

De hecho, en una entrevista reciente con 'Telefoot' aseguró que incluso él mismo estaba sorprendido con sus excelentes actuaciones nada más aterrizar en Francia: "No esperaba que me fuera tan bien. ¡Pero Dios es grande! Estaba destinado a estar aquí".

Los consejos de Mbappé

También desveló Endrick quién le aconsejó para relanzar su carrera futbolística en la Ligue 1. "Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga me dijeron que la Ligue 1 era una buena liga y muy competitiva. Me recomendaron encarecidamente que fichara por el Lyon, porque es un gran equipo. Les agradezco sus buenos consejos", expuso el delantero brasileño, quien ya ha recibido el apodo de 'El Matador'.

Pero no parece gustarle mucho el sobrenombre: "Puedes ponerme el apodo que quieras. Ya veremos en los próximos días si elijo ese apodo". "Me imagino en una película de acción. Me gusta la adrenalina y necesito descargar toda mi ira. Eso me empuja a ser aún más letal frente a la portería", dijo sobre su celebración característica, esa que no pudo lucir frente al Estrasburgo.

¿Una Champions con el Real Madrid?

El delantero brasileño, además, no escondió que su gran deseo es triunfar en el Real Madrid, más allá de que su paso por Lyon, pese a la derrota de este domingo, esté siendo muy gratificante. "Espero algún día volver a reunirme con Vinicius y Mbappé para ganar la Champions League y muchos otros títulos", dijo Endrick sobre sus aspiraciones en el conjunto blanco, club que lo mandó cedido al Lyon en enero.

Pero lo ve como un objetivo más a medio plazo, mientras que ahora se encuentra centrado en "hacer grandes cosas con el Olympique de Lyon" para ganarse un hueco en la convocatoria de Carlo Ancelotti y "si Dios quiere, ir al Mundial para ayudar a Brasil".

Noticias relacionadas

Finalmente, en lo extradeportivo, Endrick mostró una madurez impropia para un futbolista de 19 años al analizar cómo afecta la fama en los jóvenes: "Es difícil. Los jóvenes que piensan que la fama solo trae cosas positivas están equivocados. Para mí es una de las peores cosas que pueden existir. Espero que algún día pueda disfrutar tranquilamente de mi vida".