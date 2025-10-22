Endrick, víctima del caos del Real Madrid

Hay caso Endrick. Xabi Alonso lo maltrata. Y el ‘menino’ es el único futbolista de la primera plantilla del Real Madrid a quien su entrenador no le ha concedido ni un solo minuto de juego en lo que llevamos de temporada.

El ‘9’ brasileño, de 19 años, empezó el curso lesionado. Estuvo cuatro meses de baja, después de sufrir en mayo una ruptura en el tendón conjunto de los isquiotibiales de la pierna derecha. Tuvo una recaída y se perdió el Mundial de Clubes de la FIFA, la breve pretemporada que hizo el conjunto merengue y el arranque liguero.

Desde que recibió el alta médica en septiembre, ha visto seis partidos completos desde el banquillo. Su suplencia no es menor: el Real Madrid desembolsó 72 millones de euros por él, entre el traspaso al Palmeiras, todos los variables cumplidos, comisiones e impuestos. Lo ficharon para ser, a medio plazo, el ‘9’ titular.

Su primera temporada en Madrid fue de adaptación. Jugó poco con Ancelotti, que solo le otorgó 847 minutos, repartidos en 37 partidos en los que marcó siete goles. Sus tantos en la Copa (cinco en seis encuentros) fueron clave para que los blancos llegaran a la final de La Cartuja, donde cayeron ante el Barça con el gol de Koundé en la prórroga.

Carletto siente estima por el ‘menino’. En Brasil, dicen que, si Endrick juega y marca goles, el italiano se lo llevará al Mundial aunque sea como suplente. Brasil tiene abiertas sus dos plazas de delantero centro. Va sobrado de extremos, pero escaso de ‘9’. Aquí empieza el drama para Endrick.

Es víctima del caos existente en el vestuario merengue, donde Xabi Alonso no cuenta con la confianza de los pesos pesados. El técnico se ve superado por las circunstancias. Internamente, se duda de él por las dos goleadas encajadas en los grandes partidos que ha dirigido: el 4-0 ante el PSG de Luis Enrique en las semifinales del Mundial de Clubes y el histórico 5-2 en el último derbi con el Atleti del Cholo Simeone.

El vasco se ha doblegado a los deseos de Mbappé, que repite ahora en Madrid la misma fórmula absolutista y plenipotenciaria de su etapa en el PSG, la cual le impidió ganar la Champions League o el Balón de Oro. El centralismo y la egolatría del francés descapitalizan a todos sus compañeros, relegados a simples sirvientes.

En este contexto, Xabi no está sabiendo encontrar el espacio adecuado para dar entrada al ariete brasileño, que juega en una posición sensible para Mbappé. Ni siquiera en los encuentros en los que el Madrid necesita marcar, como en el descalabro contra el Atleti o el domingo en Getafe (cuando solo rompió el 0-0 tras la polémica expulsión de Nyom), ha considerado oportuno dar entrada a Endrick, que, con toda la razón, está frustrado y desesperado. No juega por decreto y empieza a ver cómo se le escapa el tren del Mundial.