Endrick sigue en blanco

Endrick es una de las apuestas de futuro que hizo el Real Madrid en diciembre del 2022. No se incorporó al equipo hasta cumplir los 18 años, por lo que cumple su segunda temporada de blanco. Su paso está siendo lento y desesperante por la falta de oportunidades. aderezado con lesiones inoportunas que le han impedido mostrar sus condiciones sobre el terreno a Xabi Alonso.

Cuatro de cuatro

El brasileño se lesionó el pasado 25 de mayo y Xabi Alonso fichaba el 26. Tras superar dos lesiones, volvió a sentarse en el banquillo el pasado 20 de septiembre en el partido ante el Espanyol. Repitió en el mismo sitio ante el Levante, en el derbi y en la Champions contra el Kairat, en el que sumó su cuarta presencia sin jugar ni un minuto.

Junto a Lunin, es el único jugador sano de campo que no ha debutado hasta la fecha. Tampoco lo ha hecho Mendy, que sigue recuperando de una lesión. El caso del brasileño es complicado, porque el dato de no haber jugado ni un minuto no pasa de ser anecdótico, aunque no hay ningún jugador de la plantilla que haya estado más de tres partidos consecutivos sin jugar, registro que tienen Alaba, Asencio y Fran García.

Más competencia

Xabi está moviendo el banquillo con agilidad. Tanto que todos los jugadores de la plantilla han sido titulares salvo los tres mencionados más Camavinga, que también ha salido de una lesión pero sí ha participado en los últimos cuatro partidos saliendo desde el banquillo. Un dato a tener en cuenta comparándolo con Ancelotti, que negó la titularidad a muchos y solo tiró de ellos por fuerza mayor.

Endrick tiene un problema añadido al del año pasado. Además de que siguen los mismos delanteros, han fichado a Mastantuono y han incorporado del Castilla a Gonzalo. El canterano fue titular en el Mundial de Clubes, del que acaba siendo Pichichi. Eso cierra las opciones de tener más oportunidades a las que tuvo el año pasado, y que siga en blanco puede contener un mensaje que le invite a salir en enero para no atrofiar su progresión.