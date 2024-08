Endrick roba el foco a Mbappé

El Santiago Bernabéu vistió sus mejores galas para recibir al deseado Mbappé en un partido en el que se esperaba mucho del francés ante un rival accesible como era el Valladolid. Un ambiente de fiesta para celebrar su puesta de largo con la camiseta del Real Madrid en el coliseo blanco recién remodelado, pero resultó que fue Endrick el que salió por la puerta grande cuando nadie le esperaba.

El brasileño pasó inadvertido en la víspera del partido. Ancelotti no le había dado ni la oportunidad de debutar en los dos partidos oficiales disputados. Lo tenía apalancado en el banquillo escudado en aquello de que “se está adaptando muy bien, tiene calidad y condiciones impresionantes. Tendrá los minutos que merece teniendo en cuenta la gran competencia que hay”.

En el puesto de Güler

Ser joven en el Real Madrid con Ancelotti al mando es deficitario. Y si no que se lo pregunten a Arda Güler. El turco fue el jugador invisible la temporada pasada, hasta que le dio media oportunidad y empezó a marcar goles obligando al italiano a restregarse los ojos ante las protestas de una afición que no entendían el porqué de su arrinconamiento.

Endrick celebra su gol ante el Valladolid. / AP

Endrick ocupa ahora el puesto de Güler. Jugará cuando no quede más remedio y ante el Valladolid Ancelotti lo sacó presionado por esa crítica recibida en Mallorca de no tirar de suplentes con unos delanteros exhaustos. Que sí, que Mbappé, Vinicius y Rodrygo son muy buenos, pero físicamente tienen límites y más en un inicio de temporada en el que apenas tienen ritmo y resistencia. A esto se suma que el francés no juega en su posición natural.

Zapatazo con la pierna mala

El italiano decidió sentar a Mbappé faltando cinco minutos con 2-0 en el marcador. Sin esperarlo, el madridismo pudo ver el debut de Endrick que, como el francés, también debutaba en el Bernabéu. El brasileño solo necesitó 10 minutos para enganchar un zapatazo que dejó tiesos a todos, a los del Valladolid y a sus propios seguidores, que no esperaban tanta explosividad.

Lo más relevante es que Endrick marcó un golazo con su pierna mala, la derecha, cuando su fuerte es la izquierda. Un tanto que le llevó a salir del partido con honores, mientras que su compañero Mbappé vio desde el banquillo cómo le robaba el foco en un día señalado para él. Pero también para un chaval que acaba de cumplir los 18 años y que ha hecho su “sueño realidad”.