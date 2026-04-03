Endrick, un regalo para el Lyon: el dinero que recibirá el Madrid por su cesión

La salida de Endrick rumbo al Olympique de Lyon fue una de las más sonadas del último mercado invernal. Lejos de buscar un beneficio inmediato, el Real Madrid priorizó algo mucho más valioso: minutos, desarrollo y proyección para una de sus grandes apuestas de futuro.

Según desvela L’Equipe, el acuerdo entre ambas entidades se construyó sobre una base poco habitual: la cesión sin coste fijo inicial. Una rareza tratándose de un futbolista de 19 años por el que el Madrid pagó una suma muy importante de dinero en su día. Sin embargo, no se trata estrictamente de una cesión totalmente gratuita.

Endrick, durante un partido con Brasil / Instagram: @endrick

Un sistema de variables que protege al Madrid

La clave del acuerdo está en los partidos disputados. El Real Madrid condicionó el coste del préstamo a la participación de Endrick: si el brasileño alcanzaba un mínimo de 25 encuentros, el Lyon no tendría que pagar indemnización alguna. En cambio, si no llegaba a esa cifra, el club francés deberá abonar una cantidad variable.

La realidad es que Endrick no llegará a esos 25 encuentros exigidos. Entre eliminaciones en competiciones coperas y el tramo final de la Ligue 1, el atacante se quedará lejos de esa cifra y como mucho alcanzaría los 21 partidos si juega todos los restantes en liga. Como consecuencia, el Lyon tendrá que pagar, pero una cantidad ridícula.

Siempre según L’Equipe, el coste final del préstamo se moverá entre los 200.000 y los 400.000 euros. Una cifra prácticamente irrelevante en el mercado actual para un jugador de este nivel, más aún teniendo en cuenta que ha producido desde el primer momento con goles y asistencias.

El Madrid, sin red en el peor momento

Mientras tanto, en el Santiago Bernabéu la operación deja más dudas. El plan pasaba facilitar minutos a Endrick fuera, pero el contexto en el equipo ha cambiado estos meses. La lesión de Kylian Mbappé durante parte de la temporada dejó al equipo sin muchas alternativas en ataque, justo cuando el brasileño ya estaba destacando en Francia.

Endrick, en un partido con el Lyon / @OL

Sin Endrick en plantilla y tras haber reducido rotación ofensiva, el Madrid se vio obligado a reajustar piezas en un momento delicado. De haberse quedado en el equipo, el ex de Palmeiras podría haber gozado de la oportunidad de demostrar que está preparado para jugar más minutos, especialmente si tenemos en cuenta que Arbeloa, que no lo tuvo a sus órdenes, está contando mucho con el talento joven.

El Lyon, por su parte, ha ejecutado una operación casi perfecta: paga solo una parte del salario (aproximadamente el 50%, según el medio francés), accede a un jugador diferencial y apenas asume coste de traspaso. El salario bruto mensual de Endrick 210.000 euros, por lo que el equipo francés asume unos 105.000 euros brutos mensuales.