Endrick se queda sin espacio y se plantea salir del Madrid

Jugar en el Real Madrid está demasiado caro para Endrick. El brasileño acaba de salir de una larga lesión y lleva dos partidos en el banquillo sin que Xabi le haya probado como ha hecho con Bellingham y Camavinga, que estaban en una situación similar. Todavía no se ha estrenado en los trece partidos que ha dirigido el nuevo entrenador del equipo.

Mastantuono y Gonzalo

Los fichajes de este verano le complican aún más la posibilidad de jugar. Además de seguir los que estaban y con los que tampoco tenía demasiada visibilidad, por no decir casi ninguna, han llegado Mastantuono y Gonzalo para reducir aún más el ‘ancho de banda’ de sus posibilidades. Ya el año pasado no jugó ni 900 minutos con Ancelotti, solo completó un partido ante la Deportiva Minera en Copa de los ocho que salió de titular.

Mastantuono celebra su primer tanto como madridista / Alberto Saiz / AP

Eso no evitó que dejara sentado que tiene gol, marcó siete, uno cada 121 minutos. Sin embargo, sus 18 años no fueron los mejores para progresar y ahora con 19 las perspectivas son iguales e incluso peores. Y no porque le falte talento sino porque sobra competencia. Y todo en año del Mundial que se perderá si no hace méritos para que Ancelotti lo llame.

Experiencia

La mejor manera es buscar una cesión y se lo empieza a plantear. Desde el club le aconsejan que dé el paso, que busque un destino donde juegue y construya ese futuro que está congelado en el Madrid. Adquirir experiencia para volver más fuerte y competir en igualdad de condiciones con sus todavía compañeros. Pero no es el único que podría salir, Ceballos también podría planteárselo.

Ceballos se refresca durante un partido con el Madrid / Efe

El utrerano le hizo ‘la cobra’ al Marsella cuando estaba todo hablado y siguió en el Madrid. Sin embargo, siguen llegándole propuestas. Desde Italia la Juventus se plantea volver a por él. Si el jugador cierra un acuerdo y el club turinés hace una propuesta que satisfaga al Madrid, en enero podría acabar en la Serie A. A diferencia de Endrick, si se va será para no volver.