Endrick, de prodigio a fiasco (por ahora) de Florentino Pérez

Endrick Felipe Moreira da Souza se ha ido cedido al Olympique de Lyon después de haber sumado solo 99 minutos esta temporada repartidos en 3 partidos. Un bagaje pobrísimo en un futbolista que había generado unas grandísimas expectativas cuando fue fichado por el Real Madrid con solo 16 años y que ahora, con 19, ha tenido que buscarse la vida en otro club. Lo volverá a intentar la próxima campaña y tiene calidad y argumentos para demostrar que es un crack, pero el balance de momento como blanco se cataloga de muy decepcionante.

Real Madrid y FC Barcelona prácticamente se pelearon por contar, en 2022, con la gran y joven estrella que la estaba rompiendo en el Palmeiras. El entonces técnico azulgrana, Xavi Hernández, llegó a contactarlo personalmente para persuadirle de vestirse de azulgrana, pero finalmente el 'mercadeo' que se originó con su figura acabó en su fichaje por el Real Madrid ahora hace tres años.

Un fichaje multimillonario

Fuera de la ecuación también se quedaban otros grandes de Europa, como el PSG, que llegó a ofertar 80 millones y fue el primero en presentar una oferta formal, o el Chelsea. Al final, la entidad presidida por Florentino Pérez acabó pagando al Palmeiras 35 millones de euros fijos y variables, algunos de muy fácil cumplimiento, que podían alcanzar hasta los 72 'kilos'.

Considerado un prodigio por su capacidad goleadora y una potencia física muy destacada, Endrick se quedó en Palmeiras hasta cumplir la mayoría de edad y debutó oficialmente con el Real Madrid de la mejor manera posible: con gol ante el Real Valladolid, pese a que entró en el minuto 86' en sustitución de Brahim.

Pero ya con Ancelotti, tuvo problemas Endrick para sentirse protagonista, agravados, y de una manera considerable con la llegada de Xabi Alonso, pues con el tolosarra se convirtió en el último delantero de la plantilla blanca. Incluso muy por debajo del canterano Gonzalo, que se ha convertido en el suplente de Kylian Mbappé.

El delantero del Real Madrid Endrick, durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que Talavera CF y Real Madrid disputaron en el estadio de El Prado. EFE/Manu Reino. (Real Madrid) / Manu Reino / EFE

En busca de la 'libertad' futbolística

Florentino Pérez siempre creyó en el talento y la proyección de Endrick pero, de alguna manera, ha tenido que claudicar. Le costó aceptar que la mejor, y única, solución viable era su salida en el mercado invernal en busca de oportunidades que en el Real Madrid no iba a tener, y de esta manera, evitarse malas caras y problemas en el vestuario. En las pocas oportunidades que tuvo, estuvo precipitado, queriendo demostrar más cosas de las que le permitían sus escasas apariciones.

En Lyon, Endrick lucirá el dorsal '9' y tendrá la oportunidad de rehacer su incipiente carrera y centrarse más en lo que mejor sabe hacer: marcar goles. Su cesión no contempla ningún tipo de opción de compra por parte del cuadro francés, que pagará 1 millón de euros de su altísima ficha. Su explosión en el Real Madrid queda como mínimo en 'stand by' hasta la próxima temporada.