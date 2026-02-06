Fútbol
Endrick se pone a la altura de Ansu Fati
El brasileño ha caído de pie en el Olympique de Lyon, dejando actuaciones de mucho nivel, especialmente de cara a gol
Golazo tras golazo, Endrick ya es el hombre de moda en la Ligue 1. La expectación en torno a su llegada no había dejado de crecer desde que hace unos meses se conoció que el futbolista brasileño saldría cedido al Olympique de Lyon. Sin embargo, su rendimiento ha superado las expectativas generadas.
Sin apenas minutos con Carlo Ancelotti y relegado al ostracismo con Xabi Alonso, el delantero del Real Madrid tuvo que buscar una salida para relanzar su carrera. Tras su negativa a una cesión el pasado verano, finalmente Endrick se convenció de que una operación de este tipo era la mejor solución.
El destino también estuvo claro desde el principio y, por el momento, los resultados demuestran que el futbolista no se equivocó. La llegada de Endrick al Lyon ha sido un huracán. El delantero brasileño ha disputado cinco partidos con el conjunto francés y ya suma cinco goles y una asistencia.
No solo las cifras son impresionantes, también la estética de sus tantos y el talento que ha demostrado hasta el momento. Solo los palos han impedido que sume más tantos. Paulo Fonseca le ha dado toda la confianza para llevar el peso del ataque y el delantero no ha decepcionado.
Las cifras de Ansu Fati
Participando en seis goles en sus primeros cinco partidos, Endrick ha logrado igualar las cifras de Ansu Fati en sus primeros encuentros en el Mónaco. El canterano del Barça firmó seis goles (uno más que el brasileño) en ese periodo de tiempo, con dos dobletes incluidos.
Lo hizo, además, siendo titular en solo dos de esos cinco partidos, demostrando que mantenía todavía una parte de ese olfato goleador que tan popular le hizo antes de las lesiones. A pesar de todo, el ritmo goleador de Ansu se apagó justo después, precisamente cuando empezó a ganarse la titularidad.
Desde entonces, el futbolista todavía propiedad del Barça ha disputado 13 encuentros, pero solo ha marcado dos goles, sufriendo además una lesión que cortó cualquier atisbo de regularidad. Endrick ya igualado el esperanzador inicio de Ansu Fati, pero el objetivo del brasileño es no decaer ahora y seguir demostrando que merece un sitio tanto en el Real Madrid como en la selección brasileña de cara al próximo Mundial.
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Javi Moreno, jugador del Albacete, explica la diferencia de jugar contra Madrid y Barça: 'Son más anárquicos
- Fran García no aguanta más… a Arbeloa
- Maldini fulmina a un jugador del Barça tras el partido frente al Albacete: 'Ha estado bastante mal
- Incendio en las redes por el gesto de Munuera Montero en el Albacete - Barça: '¿Pero qué hace?
- Palanca millonaria para el Real Madrid
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
- Mateu Alemany-Simeone: una relación herida y con fecha de caducidad