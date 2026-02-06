Endrick se pone a la altura de Ansu Fati

Golazo tras golazo, Endrick ya es el hombre de moda en la Ligue 1. La expectación en torno a su llegada no había dejado de crecer desde que hace unos meses se conoció que el futbolista brasileño saldría cedido al Olympique de Lyon. Sin embargo, su rendimiento ha superado las expectativas generadas.

Sin apenas minutos con Carlo Ancelotti y relegado al ostracismo con Xabi Alonso, el delantero del Real Madrid tuvo que buscar una salida para relanzar su carrera. Tras su negativa a una cesión el pasado verano, finalmente Endrick se convenció de que una operación de este tipo era la mejor solución.

Endrick celebrando el gol con el Olympique de Lyon / Perform

El destino también estuvo claro desde el principio y, por el momento, los resultados demuestran que el futbolista no se equivocó. La llegada de Endrick al Lyon ha sido un huracán. El delantero brasileño ha disputado cinco partidos con el conjunto francés y ya suma cinco goles y una asistencia.

No solo las cifras son impresionantes, también la estética de sus tantos y el talento que ha demostrado hasta el momento. Solo los palos han impedido que sume más tantos. Paulo Fonseca le ha dado toda la confianza para llevar el peso del ataque y el delantero no ha decepcionado.

Las cifras de Ansu Fati

Participando en seis goles en sus primeros cinco partidos, Endrick ha logrado igualar las cifras de Ansu Fati en sus primeros encuentros en el Mónaco. El canterano del Barça firmó seis goles (uno más que el brasileño) en ese periodo de tiempo, con dos dobletes incluidos.

Ansu Fati celebra un gol / 'X'

Lo hizo, además, siendo titular en solo dos de esos cinco partidos, demostrando que mantenía todavía una parte de ese olfato goleador que tan popular le hizo antes de las lesiones. A pesar de todo, el ritmo goleador de Ansu se apagó justo después, precisamente cuando empezó a ganarse la titularidad.

Desde entonces, el futbolista todavía propiedad del Barça ha disputado 13 encuentros, pero solo ha marcado dos goles, sufriendo además una lesión que cortó cualquier atisbo de regularidad. Endrick ya igualado el esperanzador inicio de Ansu Fati, pero el objetivo del brasileño es no decaer ahora y seguir demostrando que merece un sitio tanto en el Real Madrid como en la selección brasileña de cara al próximo Mundial.