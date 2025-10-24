Endrick se planta: estas son sus exigencias para elegir su nuevo club

Pasan las semanas y Endrick sigue sin disfrutar de minutos a las órdenes de Xabi Alonso. El jugador brasileño ha sido relegado a un segundo o tercer plano, por detrás de futbolistas como Gonzalo o Brahim, a los que el nuevo entrenador del conjunto blanco sí ha dado algunas oportunidades.

La situación con el delantero empieza a ser crítica y todo apunta a una resolución en forma de cesión el próximo mes de enero. A pesar de que en verano Endrick se negó a esta opción y quiso pelear por un puesto en el Real Madrid, la frustración que está sufriendo estos meses le habrían hecho cambiar de idea.

Club y futbolista están de acuerdo en que un préstamo hasta final de campaña sería la mejor opción para ambos. Eso sí, Endrick y los suyos impondrán una serie de condiciones a la hora de elegir su próximo club, conscientes de la importancia que tiene seleccionar un destino en el que pueda brillar y tener la continuidad que no ha tenido estos meses.

Xabi Alonso no cuenta con Endrick / EFE

Según informa ESPN Brasil, entre las exigencias que quiere imponer Endrick y su entorno se encuentra jugar en un club que esté en las cinco principales ligas europeas (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia), o uno de los tres principales clubes de Portugal (Porto, Benfica y Sporting de Portugal).

Otra de las condiciones sería que su nuevo club se encuentre compitiendo en las principales competiciones europeas. Son dos factores muy importantes, ya que se busca cierta visibilidad para que el jugador pueda entrar en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial del próximo verano.

Además de lo anterior, el medio brasileño apunta que Endrick daría prioridad a equipos que lideren su clasificación, buscando pelear por títulos. Por último, un requisito importante: formar parte de un equipo que sea ofensivo y le brinde opciones sobre el césped, en lugar de conjuntos defensivos que no se adapten a su estilo de juego.

Endrick está inédito esta temporada con el Real Madrid / EFE

Todavía hay tiempo para analizar y tomar una decisión premeditada sobre su próximo destino, aunque no será fácil encontrar un equipo que cumpla todas las condiciones y que además le asegura una cantidad de minutos importantes.

Mientras tanto, Endrick tendrá que seguir esperando que Xabi Alonso le dé una oportunidad de demostrar su valía, aunque solo un cambio significativo en su estatus en la plantilla cambiaría la idea de salir cedido el próximo mes de enero.