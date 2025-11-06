Endrick, a un paso de dejar el Madrid

Aun siendo líderes de LaLiga y estar en mejor forma que la pasada campaña, no todos los jugadores de la plantilla blanca agradecen el cambio de Carlo Ancelotti a Xabi Alonso ni son felices con su situación en el Santiago Bernabéu, y la prueba más clara de ello es Endrick, que podría estar muy cerca de poner rumbo a la Ligue 1 en calidad de cedido.

El brasileño, pese a no jugar bajo el mandato del italiano todo lo que le habría gustado, tuvo sus momentos a lo largo de la temporada 24-25. Con siete goles, el ex del Palmeiras fue el pichichi del Real Madrid en la Copa del Rey gracias a sus cinco anotaciones coperas, quedándose a una del máximo goleador de la competición, Ferran Torres, además de marcar un gol en Liga y otro en la máxima competición europea. En total, participó en 37 partidos, siendo opción en muchos de ellos desde el banquillo.

Remate de Endrick / EFE

Todo cambió con Xabi Alonso

Ya en el Mundial de Clubes se pudo apreciar la clara preferencia del actual técnico por opciones como Gonzalo García, pero el cambio de paradigma en su paso por el Real Madrid no ha hecho más que acrecentarse con el paso de las semanas. La joven promesa ha debido esperar hasta la jornada 11 para debutar, sumando solo 11 minutos ante el Valencia.

Consciente de que no es opción para Xabi Alonso, el carioca ha tomado la decisión de salir cedido en enero, con el Olympique de Lyon como principal candidato a hacerse con sus servicios.

Muy cerca de hacer el camino inverso a Benzema

Si hace una semana se reveló el interés del conjunto francés por incorporar al delantero, el reputado periodista 'Fabrizio Romano' da un paso más, pues si habló hace pocos días del fuerte interés del propio futbolista por recalar en el club que vio nacer profesionalmente a Karim Benzema, explicando que había conversaciones avanzadas entre Endrick y el Lyon, ahora cuenta la situación de las negociaciones entre clubes.

Endrick acepta irse cedido si es a un equipo de primera línea / Efe

Fabrizio expone que las conversaciones entre los merengues y 'Les Gones' ya han empezado, e incluso se moja al afirmar que el caso de Endrick "será uno de los primeros movimientos en el mes de enero", en un formato de cesión simple hasta final de temporada. Si bien todavía no es un movimiento cerrado, sí está muy avanzado, tal como cuenta el periodista.