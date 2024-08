Endrick se mete en otro lío

Endrick ya vistió la camiseta del Madrid durante la gira americana. Primero, tuvo su presentación en el Santiago Bernabéu, al igual que Kylian Mbappé. Luego viajó a Estados Unidos para jugar 46 minutos ante el AC Milan y 67' en el clásico en New Jersey. Minutos de adaptación en los que no ha terminado de demostrar el enorme talento que atesora.

En una entrevista publicada tras la gira americana del club blanco, a Endrick le han hecho diversas preguntas sobre sus preferencias futbolísticas. Entre las dos opciones que le daban a escoger, tenía que elegir a uno. El escogido seguía 'vivo en el juego', aunque debía afrontar nuevos retos.

Primero, Endrick se decantó por Neymar antes que Hazard. Luego, tuvo que escoger entre el ex del Barça o a Jude Bellingham...Y aquí ha venido la "polémica".

El nuevo jugador del Madrid escogió al inglés antes que al brasileño y las redes sociales no se lo han perdonado. La carrera solo incipiente de Bellingham y el desaire a su compatriota no han pasado desapercibidos en una redes que no dejan pasar una.

Risas en la 'Canarinha'

El usuario @opedrolopes en Instagram publicó un vídeo con la respuesta de Endrick y con una anterior de Lamine Yamal. El del Barça elogiaba a Neymar mientras que Endrick no. El autor de la publicación vídeo ponía la frase: "Español idolatra y el brasileño se hace el ciego".

El vídeo se ha hecho viral, y más cuando dos miembros de la selección del Brasil respondieron con emoticonos de risa y lágrimas. Estos son ni nada más ni nada menos que el jugador del Barça Raphinha y Thiago Silva, que jugó con Neymar en el PSG.

Las respuestas de Raphinha y Thiago Silva al vídeo / IG

Sin duda alguna, las declaraciones de Endrick no han pasado por alto por dos jugadores de talla mundial que de bien seguro hubieran escogido a su compatriota antes que Jude Bellingham.