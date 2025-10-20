Endrick la lía por las decisiones de Xabi Alonso

El Real Madrid superó por la mínima al Getafe en su visita al Coliseum Alfonso Pérez, gracias a un solitario tanto de Kylian Mbappé en el tramo final del encuentro. Un triunfo que le permite mantenerse líder en solitario antes de recibir al Barça este domingo en el primer clásico liguero. El partido entre el equipo de Xabi Alonso y el de José Bordalás, a pesar de los pocos goles que se vieron, tuvo mucha polémica.

Los futbolistas del Getafe abandonaron su estadio muy enfadados por el arbitraje: Nyom fue expulsado con tarjeta roja directa, mientras que Álex Sancris vio la segunda amarilla. Ambas acciones se produjeron en siete minutos de diferencia y entre ambas, Mbappé perforó la portería de David Soria.

Sin embargo, un detalle que no se apreció en la realización televisiva fue la reacción de Endrick al ver que, finalmente, no entraría al terreno de juego. El delantero se enfundó el peto de suplente para calentar en la banda pasada la hora de partido. Sin embargo, Xabi Alonso no le seleccionó como uno de los jugadores que debían vestirse de corto para saltar al verde.

Según explica la 'Ser', la reacción del brasileño fue la de chutar una botella que estaba en la zona de calentamiento del Real Madrid. Una reacción que no gustó en absoluto a Xabi Alonso. El tolosarra dio entrada a Brahim Díaz y Gonzalo García, este segundo en la posición de delantero centro, la misma en la que juega Endrick.

Cinco meses en blanco

Tras dos meses de competición, Endrick todavía no ha disputado ni un solo partido con la camiseta del Real Madrid. Un curso en blanco para el brasileño, que tampoco ha sido convocado con su selección en los dos parones internacionales que se han producido hasta la fecha.

Cierto es que la lesión en el tendón conjunto de los isquiotibiales de la pierna derecha, que sufrió por primera vez en mayo de 2025 y que tuvo una recaída en julio, le ha lastrado en el inicio de temporada. No obstante, encadena seis partidos consecutivos convocado y sin salir del banquillo. Su último partido fue hace cinco meses frente al Sevilla y sin opciones ya de ganar el título de Liga. Tuvo la puerta abierta en verano, sobre todo, viendo la irrupción de Gonzalo en pretemporada, pero Endrick decidió seguir vistiendo de blanco para revertir la situación y ganarse la confianza de Xabi Alonso, algo que, por ahora, parece muy lejano de suceder.