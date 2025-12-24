Endrick ya le ha costado al Real Madrid 70 millones... por ahora

El Real Madrid anunció este martes 23 de diciembre de 2025 la cesión de Endrick al Olympique de Lyon. El brasileño busca reactivar su carrera con la esperanza de que Carlo Ancelotti se acuerde de él cuando cierre la lista de cara al Mundial de 2026; y la entidad blanca, aliviar la sangría económica que ha supuesto el fichaje de un jugador que, por la falta de minutos, era uno de los futbolistas que alimentaba el debate en contra de Xabi Alonso.

Endrick deja el ambiente cargado del vestuario del Santiago Bernabéu, en el que algunos jugadores parecen estar a la espera de que caiga la guillotina sobre el entrenador según lo que suceda en la Supercopa de España. Sin embargo, en Madrid también pasan cuentas con el joven futbolista que en la presente campaña ha disputado 99 minutos en 3 de los 25 partidos oficiales del Real Madrid, 77 de ellos en el Talavera-Real Madrid de la Copa.

El diario 'As' recuerda tres años después de que se anunciara oficialmente el fichaje de Endrick -que llegaría en el 2024 tras cumplir los 18 años- las cifras de un traspaso que ya ha supuesto para las arcas del Real Madrid unos 70 millones de euros entre lo abonado al Palmeiras, las comisiones y lo que ya ha percibido el jugador.

El brasileño 'O Globo' publicó en su día el documento en el que se detallaban las cifras del contrato de traspaso que liga a Endrick y el Madrid hasta 2030. En aquel momento, desde el entorno merengue se vendió la operación como una enorme victoria respecto a los otros grandes de Europa que pujaban por sus servicios, como el PSG o el Chelsea, y especialmente sobre el eterno rival, el Barça. Y con un coste de 35 millones de euros más otros 25 por objetivos que, desde la entidad blanca, se calificaban como "de difícil cumplimiento".

A partir del documento filtrado en su momento se conocieron al detalle las opciones que tenían el Palmeiras y Endrick para engrosar la factura del Real Madrid hasta 2030. Algunas eran muy generosas, y solo la falta de acierto del joven internacional brasileño han frenado la sangría merengue. Por ejemplo, por cada gol, asistencia o penalti forzado por Endrick el club paga 35.000 euros, hasta un máximo de 12,5 millones. Los 7 goles y la asistencia del pasado curso le costaron al Madrid 280.000 euros adicionales, y el 'blancazo' de esta campaña no ha subido la minuta.

Por cada partido en el que Endrick ha sido titular y ha jugado más de 45 minutos, otra factura de 75.000 euros. Fueron 8 en el curso anterior y uno en el presente; total, 675.000 euros. Además, quedar campeón de Liga le reportaría medio millón si Endrick es titular en ocho partidos y un millón si juega de inicio en 18. Conquistar la Champions, un millón si el brasileño disputa cuatro partidos en esa edición, o dos millones si juega ocho. Llegar a las semifinales de la máxima competición europea con el Madrid y jugar tres de los partidos como titular, otro medio 'kilo'; o un millón si ha jugado siete.

Los galardones individuales también están tarifados en el contrato: Si Endrick se hiciera con el Golden Boy, el Madrid debería pagar un millón de euros al Palmeiras, y otro millón si el delantero aparece en el podio del Balón de Oro o el The Best. Si los ganase, dos millones más. Todo, hasta 2030, según el contrato desvelado por O Globo. La pregunta es en qué condiciones quedará ahora el contrato, con la cesión al Olympique Lyon.