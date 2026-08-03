Endrick se juega su futuro en esta pretemporada

El futuro de Endrick vuelve a agitarse en el Real Madrid. El delantero brasileño regresó antes de lo previsto a los entrenamientos con el objetivo de convencer a José Mourinho de que merece una oportunidad en la primera plantilla, pero el panorama en Valdebebas ha cambiado de forma importante durante las últimas semanas. La competencia en ataque no deja de crecer y el club ya empieza a valorar diferentes escenarios para el joven brasileño.

La salida de Gonzalo García rumbo al Fulham parecía abrir una puerta para Endrick, pero el fichaje de Carlos Espí ha alterado los planes. El joven delantero, incorporado desde el Levante por petición expresa de José Mourinho, llega por 25 millones de euros con la intención de tener protagonismo y competir por un puesto en la rotación ofensiva.

A ello se suma que Kylian Mbappé seguirá siendo la gran referencia del ataque blanco y que el fichaje de Yan Diomande le cerrará las puertas de la banda derecha. Con ese contexto, el margen para que Endrick acumule minutos vuelve a reducirse considerablemente, pese a sus intentos por convencer al técnico portugués desde el primer día de la pretemporada. Fue titular y vio puerta contra la Fiorentina en el primer partido abierto completo del verano para el Real Madrid.

AS Roma, el primer interesado

En este escenario ha aparecido el primer club dispuesto a mover ficha. Según informó la 'Gazzetta dello Sport', la Roma había iniciado conversaciones para incorporar a Endrick en calidad de cedido.

La información apuntaba a que el Real Madrid de momento no está abierto a estudiar una nueva salida temporal del brasileño para que continúe acumulando minutos y experiencia, mientras el conjunto romano preparaba una propuesta de préstamo con opción de compra.

Un verano decisivo para Endrick

Tras completar una cesión muy positiva en el Olympique de Lyon, donde firmó ocho goles y ocho asistencias en 21 partidos, Endrick esperaba encontrar más espacio este verano. Sin embargo, la planificación deportiva del Real Madrid ha modificado por completo el panorama y su continuidad vuelve a estar en el aire.

Por el momento no existe ningún acuerdo cerrado y el futbolista continúa trabajando con normalidad bajo las órdenes de Mourinho. No obstante, con la Roma como primer equipo que se ha movido, y la competencia creciendo dentro de la plantilla blanca, su futuro apunta a convertirse en una de las carpetas que el Real Madrid deberá resolver antes del cierre del mercado.