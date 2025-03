Endrick, invisible para Brasil: ni con siete cambios

No hay manera para Endrick. El delantero del Real Madrid no tiene prácticamente oportunidades, ni en su club y ahora tampoco con la selección. El pasado viernes se quedó sin jugar ante Colombia en un partido oficial en el que Brasil hizo... ¡Siete cambios!, pero Endrick no fue uno de ellos.

La canarinha consiguió una victoria agónica ante los cafeteros con un gol de Vinicius Jr en el último minuto (2-1). Tres puntos claves en la lucha por estar el próximo Mundial del 2026, pero que nos dejó una imagen muy curiosa. Dorival Júnior, seleccionador nacional, dio entrada a siete hombres desde el banquillo cuando el máximo permitido son cinco.

Raphinha y Vinicius Jr., los goleadores de Brasil contra Colombia / AP

El motivo del exagerado número de substituciones fueron dos cambios producidos tras conmociones cerebrales de dos jugadores: Davinson Sánchez y Alisson Becker. Según la norma de la FIFA, se permite un cambio extra al equipo afectado y también al rival, por eso los brasileños llegaron a los siete, en cambio, Colombia solo utilizó cuatro.

Pero ni con esas le dieron una oportunidad al ex de Palmeiras que no termina de convencer ni a Ancelotti ni a su seleccionador.

Sin oportunidades en Madrid que pasan factura en Brasil

En el Real Madrid, Endrick solo ha podido jugar un 4% de los minutos y nunca ha sido titular en Liga. En ese tiempo no ha podido mostrar su calidad y lleva sin marcar desde setiembre en la competición doméstica. Algo que cambia cuando nos fijamos en sus datos en Copa del Rey, torneo en el que Ancelotti le ha dado protagonismo: cuatro partidos, cuatro goles y a un paso de la final.

Endrick celebró su gol ante la Real Sociedad / AGENCIAS

Sus pocos minutos en Chamartín han hecho que pierda importancia en la selección. Por segunda vez consecutiva se quedó sin entrar en la convocatoria del combinado nacional, pero tras la lesión de Neymar, terminó entrando a última instancia. Aun así, quedó claro que ha perdido protagonismo y ha sido superado por delanteros como Matheus Cunha, Joao Pedro o Estevao en los planes del técnico.

En Brasil apuntan a que la Copa América tuvo mucha importancia en el futuro próximo del madridista con la selección. En las semifinales fue titular ante Uruguay y quedaron eliminados en la tanda de penaltis con un mal rendimiento del joven delantero. Desde ese día, solo ha jugado 28 minutos con la canarinha.

El próximo encuentro de la pentacampeona del mundo será el superclásico ante Argentina. Un encuentro que podría certificar la presencia de Brasil en el Mundial del 2026, pero un partido marcado, sobre todo, por la rivalidad eterna entre las dos selecciones más grandes del continente. Parece difícil que el madridista pueda tener minutos en este tipo de partidos, pero en el pasado ya demostró que tiene nivel para estos escenarios cuando marcó un gol en Wembley ante Inglaterra.