Endrick, el héroe inesperado

“Lo necesitaba”, decía Endrick al final del partido contra el Celta, donde fue el héroe inesperado del Real Madrid. Marcó dos goles, el primero de un izquierdazo que desatascaba unas tablas que tenían al madridismo en vilo en otra noche de sufrimiento (2-2). El segundo fue para reivindicarse con un taconazo, que muestra los recursos de un goleador. Ambos levantaron al Bernabéu de sus asientos, aliviando las tensiones hacia un equipo que no acaba de convencer.

Salió por Mbappé

Cuando Ancelotti quitó a Mbappé y puso al brasileño con un cómodo 2-0, el estadio no imaginaba lo que estaba por llegar. Cuando el Celta empató muchos se acordaron del francés y miraron enfadados a Ancelotti por haberlo quitado. El run-run se contagiaba en las gradas del Bernabéu, que tras el descanso de la prórroga pensaba en los fatídicos penaltis. Pero aparecieron los dos desheredados del italiano para rescatar al Madrid, Güler y Endrick, que recibió ambas asistencias del turco para clasificar a su equipo.

Endrick había sido titular contra la Deportiva Minera hacía 10 días, pero no fue su mejor partido pese a la abultada victoria de su equipo, 0-5. Fue una luz sin brillo en el desierto, porque llevaba sin jugar desde el 14 de diciembre en Vallecas. Tuvo 12 minutos ante el Rayo, pero después de Cartagena volvió a la casilla de salida en la Supercopa de España con viaje en blanco de ida y vuelta a Arabia.

El que menos minutos lleva jugados

Ha participado en 17 partidos, dos de titular (57’ en Lille) y 15 de suplente. Es el jugador de la plantilla del Real Madrid que menos minutos lleva jugados en todas las competiciones, apenas llega a los 300’, lo que no ha evitado que haya dejado su sello de goleador. Ha marcado 4 tantos, y es el jugador blanco que necesita menos minutos para ver portería, uno cada 74’. Es su oficio y cuando Ancelotti le deja, ejerce con su peculiar estilo. Sus actuaciones son algo inconexas, en las que mezcla ganas, ansiedad, potencia y pelea.

Con 18 años acepta su situación y lejos de tener ojeriza al entrenador, se muestra agradecido. “No esperaba más minutos. Ancelotti sabe muy bien lo que hace. No va a hacer lo mejor para Endrick, sino lo mejor para el equipo. Si necesita de Arda, estará, si necesita de mí, pues de mí. Tengo que trabajar, nada más. Aquí el que no hace su trabajo bien, está fuera. Es lo que hago en Valdebebas. Estoy agradecido al míster. No hablo mucho con él, pero sabe que estoy trabajando; mira mi cara y sabe que estoy trabajando”. Eso es confianza en sí mismo.