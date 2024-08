Endrick, el gran olvidado de Ancelotti

Endrick Felipe no ha tenido la suficiente participación durante la pretemporada. En el encuentro de este miércoles ante al Atalanta, correspondiente a la final de la Supercopa de Europa, el brasileño permaneció en el banquillo durante todo el partido. No jugó ningún minuto y Ancelotti priorizó dar entrada a Brahim Díaz y Arda Güler por delante de Endrick. El brasileño, que llegó este verano como una 'estrella' tras un año de adaptación en el Palmeiras, no se termina de adaptar sobre el campo en los primeros partidos de pretemporada.

Arrancó con protagonismo. Tuvo minutos ante el Milán y el Barça y de hecho, jugó un poco más de media parte, arrancando de titular, pero no terminó de convencer. Ante el Chelsea y el Atalanta, el protagonismo ha sido casi nulo, en un partido que se esperaba que Ancelotti diera minutos a los nuevos fichajes, como Mbappé, y a algún jugador que otro de rotación.

Tiempo de adaptación y paciencia

Ha pasado algo más de un año y medio, tiempo suficiente para vivir en primera persona el peso de las expectativas. Críticas feroces cuando tuvo una crisis goleadora y elogios desmedidos tras su irrupción con la canarinha. El Madrid es consciente que tiene entre manos a un futbolista mediático y con un futuro prometedor. Endrick llega al conjunto blanco con solo 18 años y el apodo de 'menino prodigio' tras su irrupción en la élite antes de cumplir la mayoría de edad. Señalado en Brasil como la gran promesa del fútbol brasileño junto a Vitor Roque, se ha instalado en un equipo de talla mundial con una competencia feroz.

A sus 18 años, llegó por 72 millones de euros al Real Madrid, 16 menos que Neymar, pero necesita adaptación para instalarse en la élite, pero de momento en pretemporada se ha visto que debe demostrar más para entrar en los planes de Ancelotti. Además, el italiano es un técnico que rota poco y Endrick lo tendrá difícil para ser consolidarse como titular y tener minutos sobre el césped. La temporada pasada, Brahim y Güler no tuvieron demasiados minutos, y ahora parece ser que es turno del brasileño.

Endrick ha confesado que Ancelotti le pide “calma, tranquilidad y trabajo” porque “eres muy bueno”. Es lo que el técnico le ha transmitido a un jugador que acaba de cumplir los 18 años (2006) y que está aprendiendo de lo que le van pidiendo en el ‘staff’ del italiano.

'Overbooking' en ataque

La realidad es que Endrick ha aterrizado en un equipo con mucha competencia en ataque. Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Brahim Díaz, Arda Güler o incluso Bellingham, dependiendo del esquema, están por delante del brasileño. Ahora mismo es el sexto/séptimo recambio en su posición de banda.

En el Palmeiras venía de jugarlo todo. Su consagración llegó en la Copinha 2022, torneo sub-20 de Brasil y el mayor escaparate del fútbol brasileño. Con Palmeiras se consagró campeón y Endrick fue elegido Jugador Torneo después de marcar seis goles en siete partidos. Tras el torneo, su nombre comenzó a sonar con fuerza no solo en Brasil, sino también entre los medios de comunicación europeos, lo que despertó el interés de los grandes equipos del Viejo Continente que empezaron a llamar a su puerta.

Ancelotti, preguntado por el exceso de opciones en la plantilla, sobre todo en ataque, tras la llegada de Kylian Mbappé, se lo tomó con humor y tiró de ironía: “Tengo un problema muy gordo porque he pensado en quién voy a poner y quién no". "Me he arruinado las vacaciones", continuó riéndose del hecho de tener hasta a 5 delanteros de alta calidad: "Los jugadores buenos van a jugar y aportar. Este problema no existe porque hay muchos partidos. No puedo pensar que va a jugar siempre el mismo once".

El debut en liga, en el aire

El Real Madrid jugará su primer partido de LaLiga 2024/2025 contra el Mallorca en Son Moix el próximo domingo 18 de agosto a las 21:30 hora. Un partido en el que Endrick podría debutar con el Real Madrid en la competición española. Los de Carlo Ancelotti se enfrentarán a un equipo que la temporada pasada le puso las cosas difíciles en su estadio, al ser un equipo que se encierra bien atrás.