Endrick deja el Real Madrid

Endrick, joven futbolista brasileño de 19 años que llegó hace un año y medio al Real Madrid como una de las grandes promesas del fútbol mundial, abandonará la disciplina del club blanco en los próximos días tras haber contado muy poco para Xabi Alonso desde la llegada del tolosarra al banquillo blanco el pasado verano. Endrick ha jugado solo 99 minutos repartidos en tres partidos este curso, siendo titular solo ante el Talavera en la Copa del Rey.

El brasileño había tenido mayor participación la pasada temporada con Carlo Ancelotti, llegando a disputar 37 partidos, en los que marcó siete goles. Fue un jugador importante para llevar al Real Madrid hasta la final de la Copa del Rey, marcando cinco goles en la competición. Ante la falta de oportunidades este curso, ha optado por una salida en forma de cesión.

Su destino será el Olympique de Lyon. Fabrizio Romano ha avanzado que el acuerdo es total entre las tres partes y que Endrick se marcha cedido hasta final de temporada, cubriendo el Real Madrid el 50% de su ficha. En el acuerdo no habrá opción de compra y el brasileño regresará a la disciplina del club blanco la próxima temporada, veremos si con Xabi Alonso en el banquillo. El jugador ha sido baja en los dos últimos encuentros de Liga jugados por el Real Madrid, pues fue sancionado con dos partidos tras ver la tarjeta roja cuando estaba en el banquillo en el partido que los de Xabi Alonso perdieron en el Santiago Bernabéu contra el Celta.

Endrick llegó al Real Madrid procedente del Palmeiras por 48 millones de euros y una de las razones que han llevado al delantero a buscar una salida para tener minutos se encuentra en el próximo Mundial que se jugará este verano. El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, que conoce muy bien al futbolista ya le ha dejado claro que para tener opciones de ser convocado para la cita desea tener minutos en su club.