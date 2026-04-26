Endrick deja abierto su futuro: "Si vuelvo al Madrid lo haré con gusto y si tengo que ir a otro lugar, lo haré"

Con 19 años y todo por hacer en su carrera, Endrick afronta un verano importante en su trayectoria. El delantero brasileño aspira a hacerse un hueco en el Real Madrid, club del que tuvo que salir cedido en invierno por las pocas oportunidades que le dio Xabi Alonso, aunque tampoco se cierra otras puertas.

En una entrevista concedida a Canal+, el atacante fue cuestionado por la posibilidad de continuar en el Olympique de Lyon una temporada más. "Honestamente, no lo sé. Estoy aquí en una cesión de 6 meses. Si tengo que volver al Real Madrid, volveré con gusto. Si tengo que ir a otro lugar, iré a otro lugar", sentenció el futbolista.

Endrick, futbolista del Real Madrid en el Lyon / EFE

Endrick ha vivido algunos altibajos durante su estancia en Francia, pero también ha dejado destellos de su talento. En total suma 7 goles y 7 asistencias en 18 partidos entre todas las competiciones.

Además, el internacional brasileño explicó que se encuentra en proceso de aprender el idioma: “Estoy tomando clases y aprendiendo francés. Aprendí mucho con franceses del Real Madrid. Camavinga es mi amigo. Mbappé y yo nos sentamos uno al lado del otro, así fue como empecé a aprender el idioma".

Los planes del Madrid

Mientras que Endrick no quiere dar por cerrado su futuro, en el Real Madrid tienen claro que debe ser uno de los futbolistas que integre el primer equipo el próximo curso, sea quién sea el entrenador que ocupe el banquillo.

Gonzalo Garcia durante un partido contra el Getafe / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Bajo las órdenes de Xabi Alonso, el delantero solo disputó tres partidos. Tras el Mundial de Clubes, el ya ex entrenador del conjunto blanco puso a Gonzalo García por delante en la rotación. Si el delantero español apenas pudo contar con oportunidades debido a que Mbappé acapara todos los minutos posibles, para su joven compañero de ataque las cosas fueron todavía más difíciles.

Ahora, tras ver el rendimiento en Francia del futbolista, el Madrid está decidido a recuperar a Endrick y a no dejarle salir cedido un año más. En la Ligue 1, el brasileño se ha adaptado a jugar en el extremo derecho, lo que le abre un abanico más grande de posibilidades de tener minutos con los blancos.

Mientras tanto, Gonzalo García saldrá del club este mismo verano. Endrick aspira a ser importante en un ataque en el que Vinicius Jr y Kylian Mbappé se llevan todos los focos. Del próximo entrenador de los blancos dependerán las opciones de brillar de ex de Palmeiras.