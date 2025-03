Endrick: "Me da miedo de no ir al Mundial"

Brasil afronta este miércoles de madrugada un nuevo clásico sudamericano ante Argentina, un duelo clave en la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Mientras la ‘Canarinha’ se juega puntos importantes, Endrick mira con incertidumbre su futuro en la selección. A pesar de ser una de las mayores promesas y estar jugando en el Real Madrid, el joven delantero ha confesado que teme quedarse fuera de la lista para la próxima Copa del Mundo.

"La verdad es que me da miedo no estar en el Mundial. Tú también pasaste por eso, mi padre incluso me dijo que estabas esperando y no te convocaron. Así que tengo ese miedo. Porque es un sueño mío. Es difícil decirlo, porque quiero estar en el Mundial y ayudar a Brasil a ganar su sexto título", declaró Endrick en una entrevista en Romario.

El madridista está sufriendo por sus pocas oportunidades en Chamartín. En verano era un fijo de las listas de Brasil, pero en las últimas dos se quedó sin ser seleccionado, aunque terminó entrando en la última por la lesión de Neymar.

"Me pasó dos veces, la última y la penúltima. La verdad es que no me esperaba ir convocado la segunda vez porque no jugué ningún partido. Pero en esta última convocatoria, pude demostrar mi valía en la Copa del Rey, marcando goles. Esperando la convocatoria y sin ella, uno lo siente... ¿Qué más podía haber hecho para que me convocaran? Claro que todos aquí merecían ser convocados. Pero los que están en la lista esperan ser convocados, no solo yo" confesó.

"Tuve una reunión de dos horas y media con Ancelotti"

Dorival Júnior, seleccionador de Brasil, habló sobre el caso Endrick en la previa del partido y explicó que la no convocatoria de la joya blanca fue por sus pocos minutos de juego en el Real Madrid, solo 494 minutos este curso.

"Cuando convocamos a jugadores, nos fijamos en los minutos que tienen en sus equipos. Además, Endrick ha sido monitoreado muy de cerca. En este último viaje (a Europa), tuve una conversación de unas dos horas y media con Ancelotti. Hablamos de muchos temas, pero principalmente del momento que atraviesa Endrick", dijo su seleccionador.

Endrick, con Dorival Júnior en un entrenamiento de Brasil / Agencias

Aun así, parece que ha convencido al técnico a pesar de no jugar ni un minuto contra Colombia: "Endrick ha llamado la atención en todos los entrenamientos, y ahora es solo cuestión de tiempo. Necesitamos tener un poco más de posesión del balón con nuestro equipo, valorar más esta posesión. Por eso aproveché las características de João Pedro y Matheus Cunha, que nos dan la capacidad de valorar, rotar el campo y asegurarnos de que nuestros jugadores, con nuestras cualidades y sus individualidades, puedan aprovecharlo".