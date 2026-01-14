Endrick: "Estoy en un club donde puedo sonreír y ser feliz"

Demasiado tarde llegó el despido de Xabi Alonso para Endrick. El futbolista propiedad del Real Madrid ya disfruta en el Olympique de Lyon, donde se marchó cedido al comienzo del mercado de invierno y donde ya ha logrado ver portería. El delantero brasileño anotó el decisivo 1-2 para darle la victoria a su equipo frente al Lille en los dieciseisavos de la Copa de Francia, un debut que le permite sonreír y afirmar sin tapujos que, por fin, es feliz.

Si bien existe una cláusula que permitiría al Madrid recuperarle en enero (decisión de Arbeloa) en caso de que Endrick no se adaptase o hubiese una revolución en el banquillo que finalmente sí ha llegado, el punta no parece querer volver a la capital española. El ex de Palmeiras concedió este miércoles su primera entrevista como jugador del Lyon. Lo hizo en los medios oficiales del club, donde habló de su adaptación, su primer gol y sus sensaciones después de abandonar el Bernabéu hace ya tres semanas.

Como ya hiciera en su día en el Madrid, su integración en el vestuario del Lyon fue meteórica: "Fue muy buena porque pude poner en práctica mi inglés. Casi todos los jugadores hablan inglés, así que pude comunicarme, hacer bromas, divertirme con ellos. Todos me acogieron muy bien. Ellos también me gastaron bromas, se rieron conmigo. Así que poco a poco me fui sintiendo cada vez más cómodo".

Debut de diez

Prueba de su adaptación fue el día de su debut, el pasado domingo, cuando anotó el gol de la victoria para el Lyon en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia frente al Lille: "Estoy muy feliz y agradecido a Dios por todo lo que hace en mi vida. Fue un debut maravilloso, y además logramos la clasificación, que era lo más importante. Pude ayudar al equipo a clasificarse marcando un gol".

Ajeno a los rumores de un posible regreso al Bernabéu, Endrick se centra ya en su próximo partido: "Toca pensar en el próximo partido, que será aquí y coincidirá con el aniversario del estadio. Estoy muy contento de estar aquí. Espero que el domingo podamos hacer un gran partido, agradar a la afición y seguir sumando puntos para intentar conquistar la liga".

¿Indirecta al Real Madrid?

Y lanzó Endrick su primera indirecta al club del que sigue siendo propiedad: "Me siento como en casa, todos los jugadores me dieron una cálida bienvenida, todo el staff. Fui muy bien recibido por Paulo (Fonseca). Ya he tenido la oportunidad de entrenar con el equipo, ya he podido integrarme. Cada vez me siento más en casa y doy muchas gracias a Dios por estar en un equipo donde puedo ser feliz y estar sonriendo; y al mismo tiempo las personas que están a mi lado y mi familia también pueden sonreír".

No se quedó ahí el brasileño, que insistió en la importancia de "ser feliz". "Ahora me siento cada vez más en casa. Puedo sonreír, bromear con ellos (con los compañeros) y estar feliz. Estoy muy agradecido y doy gracias a Dios por haberme traído aquí y por regalarme estos grandes compañeros".

Debutó como titular, disputó 72 minutos y marcó. Pero todavía no está a su mejor nivel, aunque sí cerca: "Creo que estoy muy cerca del 100%. Desde que supe que venía a Lyon trabajé intensamente para llegar bien. En mi último partido con el Real (Madrid) jugué 80 minutos y me sentí muy cómodo. Aquí ha sido igual. Con el paso de los partidos, conociendo mejor al equipo y a la liga francesa, uno se va sintiendo cada vez mejor físicamente. Ese es mi objetivo".