Endrick se cierra puertas

Endrick se lo pone difícil a sí mismo. Según algunas informaciones, el brasileño acepta salir cedido en enero a cambio de que el destino sea un equipo de campanillas. Quiere ir a una Liga potente, no descarta ninguna de las principales europeas, y ser parte de un equipo que pelee en su país por el título de Liga. Descarta ir a un equipo de rango inferior, donde sería titular seguro y convertirse en su referente.

Mundial

El delantero madridista quiere hacer méritos para que Carlo Ancelotti se acuerde de él para el Mundial del año que viene. Defender la camiseta de Brasil hace que cambie de idea y acepte dejar el Madrid. No antepone seguir creciendo, adquiriendo experiencia después de año y medio en el que ha jugado muy poco.

El brasileño está dispuesto a irse a un equipo de elite, creyendo que tiene asegurada la titularidad para hacer méritos y estar en la convocatoria final de su selección. Piensa que no tendrá la competencia que hay en el Madrid, que se ganará el puesto ante jugadores que llevan media temporada en el equipo. Que superará el cambio de ciudad, de competición y de compañeros nada más llegar.

Confianza

No valora que su prioridad puede ser jugar lo más posible, sumar experiencias y enriquecer su currículo goleador para tener más visibilidad. El ejemplo de Nico Paz, por ejemplo, no le vale. Eligió el Como, un equipo recién ascendido en la Serie A, en el que se ha convertido en su referente para cumplir su objetivo de regresar al Madrid con galones.

Endrick confía en sus posibilidades, en su potencial para demostrar que está capacitado para ser titular en el Real Madrid. Es ambicioso, pero en el equipo blanco solo tienen sitio los mejores y no le han dejado demostrar nada en los 16 meses que lleva en el equipo. El club ve con buenos ojos que salga cedido, aunque recela de que tenga más oportunidades si elige irse a un equipo donde la competencia sea similar a la que tiene en el Madrid.