Endrick anuncia que será padre tras salir del Real Madrid

Endrick vive una 'segunda juventud' en Lyon. El atacante brasileño ha resurgido de las cenizas en Francia, tras no contar con minutos en el Real Madrid. El futbolista, cedido por la propiedad blanca, se marchó en enero rumbo al Lyon, en busca de protagonismo. El acuerdo entre ambas entidades se construyó sobre una base poco habitual: la cesión sin coste fijo inicial.

Una rareza tratándose de un futbolista de 19 años por el que el Madrid pagó una suma muy importante de dinero en su día. Sin embargo, no se trata estrictamente de una cesión totalmente gratuita.

Hasta el momento, registra seis goles y cinco asistencias, con el Lyon en 15 partidos. Sin embargo, vive una sequía goleadora y necesita goles para no perder el tren hacia el Mundial, además de demostrar que sabe gestionar bien esta pequeña mala racha. Si lo logra, no hay duda de que recibirá la llamada de Carlo Ancelotti.

Una adaptación muy buena en Lyon

El brasileño está feliz en la ciudad en el sureste de Francia. Su adaptación ha sido muy buena y vive muy a gusto junto a su familia: su mujer Gabriely, con la que se casó en 2025 tras fichar por el Madrid, y sus dos perros. Pero este viernes, ha sorprendido a todo el mundo.

Endrick, futbolista del Real Madrid en el Lyon / EFE

En su página de Instagram, Endrick publicó una serie de fotos románticas con su esposa Gabriely Miranda junto al mensaje: "Nuestra familia ahora es de 5". El delantero del Lyon también incluyó un emoji de una pareja, dos perros y un pequeño corazón.

Endrick y Gabriely se conocieron en 2023. Decidieron mantener su relación en discreción hasta que anunciaron su compromiso y dieron a conocer la fecha de su boda, lo que sorprendió a muchos seguidores.

En numerosas imágenes, Gabriely aparecía llevándose la mano al abdomen de forma repetida, lo que hacía pensar que la pareja podría estar esperando su primer hijo, casi un año después de casarse. Desde su llegada al Real Madrid, Endrick había expresado su deseo de asentarse y formar una familia. “Quiero ver crecer a mi hijo o hija y construir un vínculo con él o ella”, comentó el delantero.

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Gabriely es cinco años mayor que Endrick. Trabaja como modelo independiente y ha colaborado con diversas marcas reconocidas. En Instagram, la ahora esposa de Endrick supera el millón de seguidores.