Endrick se agarra al despido de Xabi

El Real Madrid y el Olympique de Lyon tienen un acuerdo para la cesión de Endrick en el próximo mercado de invierno. Acuerdo no sellado a la espera de acontecimientos, ya sea una lesión de un delantero o que Xabi Alonso salte por los aires. La irregularidad de un equipo que no convence a nadie por su falta de fútbol amenaza al entrenador vasco, que no tiene asegurada su continuidad.

Endrick se ha resistido siempre a abandonar la disciplina madridista desde que aterrizó en el equipo en el verano del 2024. Confía ciegamente en sus posibilidades, en ese potencial por el que el Madrid apostó por él a cambio de 35 millones de euros. Un delantero poderoso, con calidad y pegada cuya llegada coincidió con la de Mbappé.

Ancelotti le dio la alternativa el año pasado, aunque sin continuidad. Era el revulsivo tras la salida de Joselu y aunque no jugó mucho, ocho veces titular y 37 apariciones, dejó pinceladas de su contundencia marcando 7 goles en los 852 minutos que jugó. Una media de un gol cada 121 minutos, que confirmaban su progresión salvando esa falta de continuidad que necesita todo buen delantero.

Gonzalo

Una inoportuna lesión a final de temporada frenó esa progresión. Coincidió con la llegada de Xabi Alonso al banquillo y un Mundial de Clubes que se perdió. Por ese resquicio se coló Gonzalo, la sensación goleadora del Castilla, que también aprovechó una indisposición gástrica de Mbappé para ser titular en Estados Unidos.

Endrick vive en el banquillo desde que llegó Xabi Alonso / EFE

El canterano sorprendió a todos proclamándose máximo goleador del torneo y ayudó a Xabi Alonso a tener un aterrizaje amable en el banquillo madridista. Gonzalo dio el salto al primer equipo y empezó la temporada como uno más ante la ausencia de Endrick, que seguía recuperándose de esa lesión en el tendón conjunto de los isquiotibiales de su pierna derecha.

Al banquillo

El brasileño estuvo en la enfermería los cinco primeros partidos de la temporada. Volvió al sexto, pero estuvo nueve partidos en el banquillo hasta que Xabi le dio su primera oportunidad. Mes y medio de ostracismo que sirvieron para que el jugador se plantease salir cedido en invierno.

Xabi mantuvo su hoja de ruta, mantuvo su confianza en Gonzalo y no dio ni un minuto más al brasileño en los siguientes siete partidos. Fue en ese periodo en el que el Real Madrid y el Lyon acordaron la cesión con el visto buen del delantero. Comprendió que con el tolosarra al frente no tendría oportunidades, lo que supone despedirse de sus opciones de jugar el Mundial.

Oportunidades

Sin embargo, Endrick ha aparecido en dos de los últimos tres partidos, 11 minutos contra el City y titular en Talavera. Dos oportunidades en las que ha demostrado la confianza que tiene en sí mismo demostrando potencial, calidad, entrega y compromiso. Ha dado lo mismo esa larga inactividad para dejar constancia que tiene mucho que ofrecer.

Su futuro a corto plazo pasa por la continuidad de Xabi Alonso. Si el club despide al entrenador antes del cierre del mercado de invierno, tendría la oportunidad de seguir en el equipo como él quiere y competir de tú a tu con Gonzalo, algo que el tolosarra le niega. El brasileño se agarra al despido del técnico, sabiendo que teniendo minutos de calidad en el Real Madrid lucirá más que yéndose a la Liga francesa.