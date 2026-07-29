Endrick acorta sus vacaciones para convencer a Mourinho

El Real Madrid sigue recuperando efectivos en una pretemporada marcada por el regreso escalonado de los internacionales que disputaron el Mundial de 2026. Un día después del amistoso ante el Leganés, José Mourinho recibió este miércoles una nueva inyección de talento con las incorporaciones de Antonio Rüdiger y Endrick, que pasaron el reconocimiento médico en la Ciudad Real Madrid antes de ponerse directamente a las órdenes del técnico portugués.

Los dos se unen a Denzel Dumfries, que ya se incorporó este martes a la disciplina blanca. El lateral neerlandés realizó trabajo individual en su primer día tras completar también las pruebas médicas, mientras que este miércoles ya pudo integrarse con el resto del grupo.

Endrick y Rüdiger vuelven a los entrenamientos / Real Madrid

Endrick adelanta su regreso

La gran sorpresa de la jornada fue la presencia de Endrick. El delantero brasileño tenía previsto regresar este viernes 31 de julio, al igual que Vinicius Jr., después de que Brasil cayera eliminada frente a Noruega en los octavos de final del Mundial. Sin embargo, decidió acortar dos días sus vacaciones para incorporarse cuanto antes a la pretemporada y empezar a convencer a Mourinho desde el primer entrenamiento.

El atacante es consciente de que se juega mucho este verano. Tras una cesión muy positiva en el Olympique de Lyon, donde recuperó protagonismo y confianza, quiere demostrar que está preparado para hacerse un hueco en el primer equipo. Además, el escenario ha cambiado en las últimas semanas.

La posible salida de Gonzalo García rumbo al Fulham y la cesión de Franco Mastantuono podrían abrirle espacio en la rotación ofensiva. Sin embargo, la más que probable llegada de Yan Diomande, un futbolista de un perfil similar y prácticamente de su misma edad, elevaría notablemente la competencia en ataque. Por eso, el brasileño ha decidido adelantar su vuelta y ganar tiempo para convencer a Mourinho de que merece una oportunidad.

Endrick marcó en su debut con el Lyon / @Endrick

Aunque todo apunta a que será difícil verle este sábado frente a la Fiorentina, el objetivo de Endrick es acelerar su puesta a punto para empezar a sumar minutos cuanto antes durante la pretemporada.

Rüdiger vuelve con hambre

Quien también regresa con un papel importante por jugar es Antonio Rüdiger. El central alemán vuelve plenamente recuperado de los problemas de rodilla que arrastró durante el pasado curso y dispuesto a pelear por un puesto en el once de Mourinho.

La competencia en el eje de la defensa será una de las grandes batallas del verano. Las lesiones que han condicionado la preparación de Éder Militão, las dudas que todavía genera Dean Huijsen y la reciente incorporación de Ibrahima Konaté dibujan un panorama exigente. Además, el Real Madrid no descarta acudir de nuevo al mercado si finalmente Raúl Asencio acaba saliendo.

En ese contexto, Rüdiger quiere partir con ventaja. El alemán fue una pieza secundaria con su selección durante el Mundial hasta la lesión de Nico Schlotterbeck y ahora busca reivindicarse en el Real Madrid para convertirse en uno de los líderes de la defensa de Mourinho desde el inicio del nuevo proyecto.

Con nuevas caras y el mercado aún abierto, el Madrid empieza a coger forma para afrontar una nueva campaña marcada por la presión de volver a competir al máximo nivel.