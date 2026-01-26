Endrick abre el debate en el Real Madrid

Endrick está siendo la sensación de la Liga francesa en su tercer partidos con el Olympique de Lyon. Lleva cuatro goles y una asistencia para hacer volar al cuadro galo, que alucina con las condiciones del delantero brasileño cedido por el Real Madrid. En Francia no entienden cómo el club blanco ha prescindido de un jugador de su potencial, debate que empieza a trasladarse al madridismo.

El ‘hat-trick’ al Metz ha confirmado las buenas sensaciones que había dejado el brasileño en sus dos primeros partidos. El madridismo empieza a preguntarse qué hace en Francia en lugar de ayudar al equipo y más en este difícil mes de enero. Brahim se fue a la Copa América, Mbappé y Rodrygo se han perdido dos partidos por lesión y Mastantuono ha salido de otra lesión y le ha costado volver a coger el ritmo.

La cesión y el Mundial

Su cesión responde a la falta de oportunidades que le condenaba a quedarse sin Mundial. Necesitaba jugar para que Ancelotti no se olvidase de él, como hizo el año pasado al frente del equipo blanco. Endrick llegó el verano pasado tras cumplir los 18 años, pero apenas tuvo el favor del italiano. Fue titular en 8 partidos de los 68 que jugaron los blancos, participando en un total de 37, aunque en la mayoría apareció en los últimos minutos sin tiempo para nada.

Xabi Alonso tampoco le prestó demasiada atención. El tolosarra se hizo cargo del equipo en el Mundial de Clubes y el brasileño era baja por lesión. Eso dio la oportunidad a Gonzalo para ser la revelación del torneo, llevándose el trofeo de máximo goleador. Una actuación que le permitió dar el salto al primer equipo cerrando el paso de manera definitiva al brasileño.

Xabi y la lesión

La misma lesión que le dejó sin Mundial de Clubes le impidió jugar los cinco primeros partidos de esta temporada. Cuando se recuperó, Xabi lo ignoró sin darle un minuto en los primeros ocho partidos. Lo puso 11' contra el Valencia con el marcador decidido (4-0); otros siete en el banquillo para salir de nuevo 11’ ante el City. Ahí se acabaron sus oportunidades y decidió hablar con el club para buscar una salida.

Ancelotti primero y Xabi Alonso después han frustrado su sueño en el Real Madrid, aunque su explosiva irrupción en Francia provoca inquietud en el madridismo. Es cierto que la competencia es grande, con Mbappé y Vinícius fijos, pero no es menos cierto que los dos entrenadores le han ignorado peligrosamente para los intereses del jugador y del club. Ha jugado de titular 9 de 93 posible lo que señala al italiano, aunque tiene la oportunidad de rectificar si se lo lleva al Mundial, y al técnico vasco.