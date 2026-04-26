La encrucijada del Madrid: pasillo al Barça o ver el posible alirón en primera persona

El fin de semana no puede ser mejor para el Barça y peor para el Real Madrid. Los blancos confiaban en agarrarse al milagro de LaLiga tras la lesión de Lamine Yamal y el difícil partido que afrontaban los de Hansi Flick en Getafe. El resultado, sin embargo, no fue el esperado.

El conjunto blaugrana no falló en uno de los campos más complicados (0-2 ante los de Bordalás) y los de Arbeloa, por su parte, se llevaron un jarro de agua fría cuando el Betis, por medio de Bellerín, puso el 1-1 en el marcador en la última jugada del partido.

Hansi Flick consuela a Mbappé / Alberto Estevez / EFE

Una situación que deja la clasificación muy a favor del equipo de la Ciudad Condal. El Barça cuenta con 11 puntos de ventaja a falta de 5 partidos por jugarse. 15 puntos en juego y la sensación de que ya solo falta saber dónde y cuándo se proclamarán campeones por segundo año consecutivo de la competición doméstica.

La encrucijada del Madrid

De hecho, los de Flick podrían ser campeones el próximo fin de semana. El sábado 2 de mayo jugarán ante Osasuna, en otra salida complicada. De ganar, un pinchazo del Real Madrid el domingo en campo del Espanyol le daría el título automáticamente al Barça. Sí, los de Manolo González pueden darle el título a los culés.

La situación, siempre que el Barça gane su partido, no será ni mucho menos sencilla para el Real Madrid, que se encontrará en una inesperada encrucijada. Si pinchan ante el Espanyol, vivirán una semana entera con el polémico pasillo en mente. Al haber Clásico en la jornada siguiente, si el equipo de Flick es campeón a los blancos le tocaría realizar el gesto deportivo antes del encuentro.

Sin embargo, según apuntó Josep Pedrerol en El Chiringuito, no es una opción que el club valore, poniendo como justificación el 'Caso Negreira' para negarse a hacerlo. Una situación que encenderá debates durante días debido a la controversia.

La otra opción para el Real Madrid no es mucho mejor. Si los dos equipos ganan, el Barça podría ser campeón empatando o ganando en el Clásico. Los de Álvaro Arbeloa estarían obligados a ganar en el Spotify Camp Nou para evitar ver el alirón de los culés en primera persona.

Sea como sea, ninguno de los equipos debería hacer cuentas ni especular. El Barça, porque a pesar de la ventaja querrá cerrar el campeonato cuanto antes y el Real Madrid porque necesita ofrecer una buena imagen en lo que resta de Liga para evitar que el enfado en el madridismo sea todavía mayor. Se avecinan semanas entretenidas.