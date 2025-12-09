Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

Se encienden todas las alarmas: Mbappé no entrena y es duda ante el City

El delantero del Real Madrid se rompió un dedo en el último partido ante el Celta en Liga y no apareció en el entrenamiento previo al duelo de Champions League

Champions

Christian Blasco

Christian Blasco

Más malas noticias para el Real Madrid. El conjunto blanco saltó a entrenar este martes en la última sesión previa al partido ante el Manchester City de Champions League, pero lo hizo con dos ausencias: Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga.

El centrocampista todavía se encuentra recuperándose de su lesión de tobillo, pero las alarmas se encendieron al no ver al delantero sobre el césped.

Cabe recordar que en el último partido ante el Celta, en el que los blancos cayeron por dos goles a cero, Mbappé se rompió el dedo anular de su mano izquierda. Sin embargo, el motivo de su ausencia en el entrenamiento se debe a molestias musculares en la pierna izquierda. Por el momento, su presencia en el decisivo partido ante los de Guardiola está en duda.

Kylian Mbappé se lamenta de una ocasión fallada ante el Celta.

Kylian Mbappé se lamenta de una ocasión fallada ante el Celta. / Sergio Pérez / EFE

La posible baja del delantero supone un auténtico varapalo para el equipo de Xabi Alonso. El técnico se juega su continuidad al frente del proyecto después de los malos resultados que ha acumulado en el último mes, en el que no solo ha perdido toda la ventaja con el Barça, sino que además se ha colocado a cuatro puntos de distancia del actual líder de la Liga.

Mbappédependencia

Perder a Mbappé supondría perder al futbolista más decisivo de esta temporada. En los 21 partidos que ha disputado esta temporada, el internacional con Francia acumula 25 goles (16 en Liga y 9 en Champions), siendo el máximo goleador del equipo con mucha diferencia sobre el segundo.

El Madrid ha demostrado que tiene una dependencia goleadora sustancial con el delantero, además de que sus posibles sustitutos (Gonzalo o Endrick) apenas han contado con oportunidades ni continuidad, por lo que resultaría extraño que cualquiera de los dos fuera titular ante el City.

Mbappé lucha por un balón con Miguel Román en el Real Madrid - Celta.

Mbappé lucha por un balón con Miguel Román en el Real Madrid - Celta. / Associated Press/LaPresse / LAP

No obstante, Xabi Alonso cuenta con otras opciones, como situar a Rodrygo, Brahim, Vinicius o hasta a Bellingham en la posición de delantero. En caso de no poder contar con Mbappé, tampoco debería descartarse un cambio en el esquema que viene utilizando el entrenador.

Las bajas del equipo

El Madrid llegará muy mermado al encuentro del Santiago Bernabéu. Xabi Alonso no podrá contar con Militao, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Mendy y Carvajal, mientras que Camavinga y Mbappé son seria duda para participar.

En total, el conjunto madridista podría tener hasta 8 bajas (6 defensas, 1 centrocampista y 1 delantero), incluyendo las de varios titulares.

