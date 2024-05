Emre Can: "Todo el mundo sabe que el Madrid es favorito"

El capitán del Borussia Dortmund, Emre Can, aseguró que el Real Madrid es "el favorito" de cara a la final de la Liga de Campeones que se disputará el próximo sábado en el estadio de Wembley. "Eso todo el mundo lo sabe. Pero (...) haremos todo lo que podamos, pisaremos el acelerador y trabajaremos unos para otros. Y luego veremos qué sale de ello. Para sobrevivir allí, hay que ir con confianza en uno mismo", abundó el centrocampista.

El jugador de origen turco dijo del conjunto entrenado por Carlo Ancelotti que "es un equipo de contraataque", que "tiene jugadores rápidos en ataque y no le importa sufrir en el campo", ya que "también defiende profundamente cuando es necesario y lo logra". Can puso de ejemplo las semifinales que disputaron los madridistas contra el Bayern, en Múnich: "Siempre tenías la sensación de que el Madrid no estaba en el partido y el Bayern dominaba. Y al final fue 2-2. Nadie sabe cómo, pero así es el Real Madrid. Por eso hay que tener cuidado", expuso a los medios del club.

Sobre cómo afronta su equipo el duelo, el alemán esgrimió que llevan "una buena semana de entrenamiento y mucha diversión, lo cual también es importante antes de una final". El germano consideró en que "se necesita una buena combinación de equilibrio entre relajación y concentración total", pujes "tienes que concentrarte en el juego, pero no puedes ponerte tenso".

"Estamos donde merecemos estar"

"La semana previa al partido es una semana normal. Nos prepararemos bien y definitivamente estaremos listos en Wembley. Aunque no sea al cien por cien posible, queremos intentar abordar el juego como cualquier otro", explicó. Preguntado por la trayectoria de los amarillos en la Liga de Campeones, el interior sentenció que "lo más destacado de la temporada fue el partido en Eindhoven" frente al PSV, dado que "el equipo sintió que algo era posible en la Liga de Campeones este año".

"Luego juegas unos cuartos de final contra el Atlético y piensas: si ganas el partido, estarás en semifinales y todo es posible. Y así fue como sucedió. Jugamos una gran semifinal. Viendo cómo empezamos (derrota en París, empate contra Milán), todos pensaron que no era posible hacer mucho este año. Pero el equipo siempre creyó en ello. Por eso estamos donde estamos y nos lo merecemos absolutamente", remató.