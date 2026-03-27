Empresario Arbeloa: los negocios del entrenador del Real Madrid fuera del Bernabéu

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, tomó en 2017 la decisión de retirarse. Fue tras una última temporada en el West Ham, club en el que puso fin a su carrera después de marcharse de la entidad que ahora dirige desde el banquillo. “Físicamente estaba para seguir jugando, ha sido un tema más de cabeza”, aseguraba en su adiós, a partir del cual construyó una nueva realidad.

Jugador, entrenador y periodista

El club blanco siempre estuvo en la ecuación. Se mantuvo cerca de Florentino Pérez, como asesor o embajador del Real Madrid. Estudió Periodismo en la Universidad Camilo José Cela y ejerció como comentarista en Real Madrid TV, un cargo que compatibilizó con el inicio de su carrera en los banquillos, que arranca en 2020. Es el año en el que obtiene el carné de entrenador, que estrena con el Infantil A del club blanco.

Álvaro Arbeloa, en su época como comentarista de Real Madrid TV. / REAL MADRID TV

A partir de ahí, inicia una progresión escalonada a través del Juvenil y del Castilla hasta la oportunidad de coger las riendas del primer equipo en enero de 2026, cuando relevó a su compañero y amigo Xabi Alonso. Paralelamente a este crecimiento como entrenador, Arbeloa ha desarrollado su faceta empresarial fuera de los terrenos de juego. Su principal vía ha sido a través de MIO Group (Media Investment Optimization S.A.).

Se trata de una consultora especializada en marketing y economía digital fundada por Yago Arbeloa, el mayor de los hermanos, quien también llegó a presidir la Asociación de Inversores y Emprendedores de Internet tras dos décadas en el ecosistema emprendedor. En su web, MIO Group se define como “expertos en estrategia, marketing y transformación digital que ayudamos a nuestros clientes a obtener resultados medibles e impulsar su negocio utilizando la última tecnología”.

MIO Group, la consultora de los hermanos Arbeloa

En el organigrama de la compañía, además de Yago Arbeloa como presidente, figura su hermano Raúl Arbeloa como Corporate Services Senior, así como otros miembros de la otra rama familiar, los Coca. Por su parte, Álvaro Arbeloa es socio fundador y accionista, con algo más del 11% de los títulos de la compañía.

En 2021, MIO Group se convirtió en una de las pocas firmas que salieron a cotizar en el BME Growth, el mercado español dirigido a pequeñas y medianas empresas en expansión. En la imagen de aquel día, con mascarilla, aparece el propio Álvaro.

El día de la salida a Bolsa de MIO Group, la consultora de los hermano Arbeloa. / BME

Cuatro años después, la consultora aprobó en su junta general la exclusión de negociación de todas sus acciones, así como una OPA sobre esos títulos por parte de la propia sociedad. Aquella operación, según la firma y los analistas financieros, tenía como objetivo dotar a la compañía —valorada en cerca de 12 millones de euros— de mayor flexibilidad para desarrollar su plan estratégico a largo plazo.

En marzo del año pasado, MIO Group se hizo con el 100% de Firma (de la que ya poseía el 75%), una consultora especializada en creación de activos de marca. En su cartera de clientes figuran compañías como Banco Sabadell, Mahou, Crescenta, Flexicar, Grupo Planeta, PepsiCo, Cupra, Plátano Melón, Mobile World Capital o Wallapop, entre otras. Marcas que permiten trazar el tipo de tejido empresarial con el que operan los Arbeloa.

Premio a la Trayectoria Deportiva por el ISDE

En 2024, MIO Group apareció en el ‘top 20’ del índice Great Place to Work, que recopila las mejores empresas para trabajar. Según los últimos datos públicos, el grupo —que integra compañías especializadas en estrategia de marketing, creación de activos digitales y activación de medios— cerró 2024 con un margen bruto de 22,3 millones de euros, lo que suponía un incremento del 10% respecto al año anterior.

Álvaro Arbeloa participa en el accionariado a través de Nothing is More, S.L., una sociedad patrimonial utilizada para canalizar inversiones y participaciones indirectas. Además, sigue figurando como embajador internacional de Best of You, la agencia de representación fundada por Óscar Ribot, exjefe de prensa del Real Madrid. En su cartera, además del entrenador del primer equipo madridista, figuran jugadores como Jacobo Ramón, Gonzalo García, Jorge Cestero o Diego Aguado.

Hace dos años, Álvaro Arbeloa recibió el Premio a la Trayectoria Deportiva otorgado por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). “Estoy muy feliz cuando te reconocen con este tipo de premios. En un deporte de equipo tienes que acordarte de la gente que está a tu lado, y especialmente del Real Madrid, que es el que me lo ha dado todo”, reconocía entonces un entrenador en ciernes y un inversor silencioso.