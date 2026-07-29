Empiezan las negociaciones Madrid-City por Rodri

Florentino Pérez ha autorizado el fichaje de Rodri (30 años) para reforzar el centro del campo del Real Madrid. Después de varios meses descartando su llegada al Santiago Bernabéu, el presidente merengue ha cambiado de opinión y, según Fabrizio Romano, ha abierto las puertas a negociar con el Manchester City el fichaje del capitán de la selección española. De hecho, el club blanco ya se ha puesto en contacto con la dirección deportiva 'cityzen' para iniciar las conversaciones.

Paso importante de un Madrid que, por primera vez, ha trasladado al City su interés por Rodri. El club blanco está dispuesto a pagar más de 50 millones de euros, siempre según el periodista especializado en mercado de fichajes, por un futbolista que termina contrato dentro de menos de un año, el próximo 30 de junio de 2027, y ha paralizado su renovación para explorar la posibilidad de regresar al fútbol español tras siete temporadas en la Premier League.

Aunque Florentino siempre se había mostrado reacio a incorporar a Rodri y su incorporación se desmarcaría (por edad y coste de la operación) de la política de fichajes del presidente del Madrid, que en los últimos años se ha caracterizado por reservar los desembolsos importantes para jugadores jóvenes, la necesidad de sumar al proyecto de José Mourinho un líder para la sala de máquinas y el gran Mundial del ex del Atlético han acabado pesando más.

Aunque el City no se desprenderá de Rodri sin negociar un buen traspaso, la realidad es que la posibilidad de que se marche gratis el próximo verano invita a pensar que el club inglés no se enrocará y acabará aceptando la salida del centrocampista a cambio de una buena cantidad de dinero. Lo firmó en 2019 por 70 'kilos', a nivel financiero lo tiene completamente amortizado y se acaba de gastar 135 millones por Elliot Anderson.