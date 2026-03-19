Empieza el lío: Mbappé, convocado con Francia ante la inquietud del Real Madrid

El foco vuelve a apuntar a Kylian Mbappé y no precisamente por lo que más tranquiliza al Real Madrid. El delantero francés ha sido convocado por Didier Deschamps para la próxima ventana internacional, apenas unos días después de reaparecer tras su lesión de rodilla y con muy pocos minutos en las piernas.

Una decisión que reabre un debate incómodo en Valdebebas: el del riesgo. Mbappé volvió frente al Manchester City tras seguir un tratamiento conservador para su problema en el ligamento de la rodilla izquierda, una dolencia que arrastra desde diciembre y que ya le obligó a parar tras el duelo ante Osasuna. En el club blanco no quieren prisas (el futbolista se perdió cinco encuentros) pero todo cambia cuando entra en juego Francia.

Deschamps saluda a Mbappé / EFE

En el escenario actual, es muy importante tener en cuenta el contexto de la convocatoria del '10' de los blancos. Según avanzó ‘L’Equipe’, la presencia de Mbappé en la gira estadounidense responde, en gran parte, a compromisos comerciales de la federación. Francia se medirá a Brasil y Colombia en dos amistosos que, más allá de lo deportivo, forman parte de una estrategia de promoción clave para Nike. Y ahí, Mbappé es la cara visible. La marca no aprieta para que juegue, pero sí para que esté al frente de la expedición.

En el Madrid, mientras tanto, hay inquietud. Las imágenes previas al partido de Champions, en las que el delantero se tocaba insistentemente la rodilla durante el calentamiento, no pasaron desapercibidas. Un gesto que alimenta la sensación de que la recuperación está lejos de ser completa.

Mbappé reapareció y jugó 20 minutos contra el City / EFE

El propio jugador tendrá la última palabra. Ya ocurrió ante el City: fue él quien decidió reaparecer. Ahora, con el parón internacional en el horizonte, el futbolista deberá elegir junto al cuerpo médico del combinado nacional francés entre hacer acto de presencia solamente por los compromisos comerciales o arriesgar teniendo en minutos en dos partidos que se jugarán en Boston y Maryland (Estados Unidos).

Todo ello con un objetivo de fondo que condiciona cada paso: el Mundial. Mbappé no quiere fallar a la gran cita y ha optado por evitar el quirófano, buscando alternativas médicas que le permitan competir sin agravar la lesión. Viendo la situación actual, en el Real Madrid no sentaría especialmente bien que su futbolista disputará los partidos amistosos por el riesgo que ello supondría. Los blancos todavía tienen opciones de ganar Liga y champions y cada paso que tome el jugador se mirará con lupa en este parón.