REAL MADRID
El emotivo detalle de Rodrygo a un creador de contenido: "Sé la sensación que es..."
El futbolista del Real Madrid contestó a un influencer a través de TikTok
No está siendo un inicio de temporada fácil para Rodrygo, ya que no está teniendo el protagonismo esperado bajo las órdenes de Xabi Alonso. El atacante brasileño tuvo la posibilidad de marcharse en verano, pero optó por quedarse para pelear por un puesto en el once titular.
El futbolista siempre se ha mostrado agradecido al Real Madrid, y hace un día volvió a demostrarlo al responder a Juanki Municio, creador de contenido en redes, conocido por la relación que tiene con su abuelo Yoyo, en un vídeo en el que aparecía junto a su abuelo camino al Santiago Bernabéu para ver el clásico.
El influencer desveló que era la primera vez que su abuelo iba a ver un partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona en directo. Además, pudieron disfrutar del clásico en un palco del Santiago Bernabéu gracias a una colaboración con Adidas.
Ambos pudieron disfrutar de una experiencia única e inolvidable. Además, vieron cómo su equipo, el Real Madrid, ganó por la mínima al Barça, que llegaba mermado al partido.
El vídeo, que cuenta con más de 7 millones de visualizaciones, no pasó desapercibida para los usuarios de TikTok, ya que el nuevo detalle que tuvo con su abuelo fue inmejorable. Un usuario expuso: "Le estás regalando años de vida. ¿Lo sabes?".
La reacción de Rodrygo
Lo que jamás se iba a imaginar el influencer es que el vídeo llegase a la primera plantilla del Real Madrid. Uno de los futbolistas que reaccionó fue el brasileño, quien no dudó en decir: "Emocionante de verdad, soy del Real Madrid, desde pequeño, sé la sensación que es".
Por ello, el futbolista del club blanco desveló que "voy a regalarles dos camisetas". El mensaje de Rodrygo emocionó a Juanki: "Estoy flipando". Un nuevo gesto del brasileño hacia el madridismo que confirma que se siente en casa.
