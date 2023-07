La emotiva despedida de Arda Güler del Fenerbahçe

"Es difícil decir adiós, pero he tenido que tomar esta decisión para hacer que los que creen en mí estén más orgullosos", ha publicado el nuevo fichaje del Real Madrid en Instagram "He vivido un sueño que siempre recordaré de una forma hermosa", ha asegurado

Arda Güler ha publicado un emotivo comunicado para despedirse del Fenerbahçe. La perla turca, que ya ha sido anunciado como nuevo jugador del Real Madrid, ha explicado los motivos de la decisión que ha tomado y se ha mostrado muy agadecido con "todos los que me han ayudado a convertirme en la persona y el jugador que soy hoy".

"Llega el momento de decir adiós al Fenerbahçe, donde he vivido los mejores días de mi vida. Nunca olvidaré el momento en que me puse por primera vez mi camiseta soñada, el orgullo del número 10, los fantásticos aficionados del club y el increíble apoyo que he encontrado en todos los sitios", empieza la nota de la nueva joya merengue.

"Es difícil decir adiós, pero he tenido que tomar esta decisión para hacer que los que creen en mí estén más orgullosos, que todos los que están a punto de rendirse tengan esperanza. Y para demostrar que la juventud turca puede lograr cualquier cosa que se proponga", sigue el atacante, "eternamente agradecido" con su "querido" Fenerbahçe.

"He vivido un sueño que siempre recordaré de una forma hermosa. İyi ki, Fenerbahçe", ha finalizado Güler.