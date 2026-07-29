Emilio Pérez de Rozas, sobre el intento por el fichaje de Rodri: "¿Sabes qué pienso? Que ya lo han fichado"

Rodri está siendo uno de los culebrones del verano. El MVP del Mundial, reciente campeón del mundo, está en boca de todos tras una participación sobresaliente en la Copa del Mundo. El pivote, que no tiene intenciones de renovar con el Manchester City (contrato hasta 2027), está buscando una salida, al ser tentado por PSG, Barça y Real Madrid.

La opción más evidente es la del club blanco. José Mourinho ya ha conversado con el jugador y las intenciones de la directiva del Real Madrid con Rodri es volver a apretar, tras unas semanas de incertidumbre. De hecho, las negociaciones ya están en marcha y no se tendrían que alargar demasiado.

Cuestión de tiempo

No obstante, el Manchester City ha informado este martes de que Rodri ha sido sometido a una operación en la espalda por molestias que venía arrastrando desde hacía meses y que le obligaban a jugar con molestias.

“El Manchester City confirma que Rodri ha sido sometido con éxito a una cirugía menor de espalda. El centrocampista llevaba un tiempo sintiendo molestias, pero ya se ha sometido a un procedimiento para solucionar el problema y ahora comenzará un breve período de rehabilitación”, indicó el club inglés en un escueto comunicado.

Este nuevo contratiempo físico del capitán de la selección española llega con su futuro más en el aire que nunca y su posible salida del Etihad Stadium en boca de todos y con el Real Madrid a la espera de poder concretar un fichaje que persigue desde hace semanas.

La idea es cerrar el traspaso por un montante que ronde los 45 millones más variables y firmar un contrato hasta 2030 para amortizar el coste. Esta operación es independiente de la que está a punto de cerrarse con Diomandé, el fichaje de 120 millones que Florentino había prometido durante la campaña electoral.

Rodri, MVP del Mundial / Agencias

El Madrid se ha resistido

Una evidencia es que las salidas de Modric y Kroos dolieron en el Real Madrid. Eran dos pilares fundamentales en el centro del campo y nunca han encontrado un sustituto claro. Emilio Pérez de Rosas, periodista, cree que el Real Madrid ha tardado demasiado. "Yo pagaría lo que fuera por Rodri", afirmaba en la COPE.

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"Florentino Pérez está haciendo el ridículo los dos últimos años", continuaba. "Además, ¿sabes qué pienso? Que ya lo han fichado", cerraba. La próxima semana será decisiva para que el Madrid abroche dos incorporaciones que considera estratégicas. En el caso de Rodri, la importancia es máxima para dotar al equipo de un mediocentro organizador del que ha carecido durante estos años. Con contrato hasta 2027, las cifras del acuerdo determinarán cuándo se resuelve el traspaso.