Emilio Pérez de Rozas cuestiona al Real Madrid por Diomande: ¿No os parece extraño?

Lo de Yan Diomande empieza a recordar a Mastantuono. La situación del extremo derecho del Real Madrid es toda una incógnita, a no ser que lo que esté haciendo Mourinho es ser cauteloso e ir poco a poco. Solamente ha disputado 166 minutos hasta el momento, es decir, un partido como titular sin pasar de la media hora por partido.

El extremo procedente del Leipzig llegaba al Madrid con una gran presión a sus espaldas. Venía de hacer una gran temporada en Alemania y un buen Mundial con la selección de Costa de Marfil, en su estreno ante el mundo. El conjunto blanco pagó 140 millones por el jugador, lo que le obliga a demostrar lo que ha costado.

Pero hasta el momento, no está teniendo oportunidades. Bien es cierto que tiene 19 años y un gran futuro por delante. Quizá Mourinho no quiera correr prisa con el jugador, pero lo visto hasta el momento, preocupa.

¿Paciencia o fracaso?

En Radio Marca, analizaron el fichaje del jugador. Pepe Pasqués, en 'La Tribu', afirmó que: "Hay jugadores que vienen de otros sistemas y les lleva más tiempo interpretar lo que les busca", comentaba. En el caso del periodista Emilio Pérez de Rozas, fue más allá. "Lo de Diomande es un tema que podría explicar Mourinho. ¿No os parece flipante que haya jugado 12 minutos costando 140 millones?"

"El Real Madrid ha fichado, según todos los voceros del reino, a la estrella mundial de los mundiales, al tipo que se va con la mirada... y eso no está mirando. ¿Existe alguien en Madrid que piense que lo de Diomande puede ser un fracaso?", cuestionaba, apuntando hacia el club directamente.

Diomande, en el duelo de Costa de Marfil ante Alemania / EFE

El precio máximo de transferencia que ha desembolsado el club se sitúa entre los 100 y los 130 millones de euros en concepto de montos fijos. Bellingham, Hazard o Bale han sido los otros jugadores que el Madrid ha pagado un gran precio.

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Diomande es un jugador muy talentoso. Hace dos años jugaba en el Leganés y su salto a la élite ha sido meteórico. Se marchó al Leipzig y ahora al Real Madrid. La temporada pasada, anotó 13 goles y repartió 9 asistencias.