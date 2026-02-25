Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, sobre la suspensión a Prestianni: "Es una cuestión de imagen"

Esta noche, el Real Madrid busca asegurar su pase a los octavos de final de la Champions League, pero antes deberá superar al Benfica. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega con ventaja, tras imponerse 0-1 en el Estadio da Luz en un partido que estuvo marcado por la polémica, luego de que Prestianni llamara 'mono' a Vinicius.

El partido está trayendo cola y aún no ha empezado. Hace dos días, la UEFA sancionó de forma preventiva al jugador argentino por "comportamiento discriminatorio" a la espera de una sanción definitiva que se producirá en las próximas semanas.

Una decisión que está generando un intenso debate jurídico. Desde 'El Partidazo de COPE', presentado por Juanma Castaño, contactaron con Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, para analizar las razones de esta medida cautelar, adoptada sin pruebas concluyentes.

El presentador de 'El Partidazo de COPE' empezó diciendo: "Todavía no hay una prueba concluyente y es evidente que no parece que vaya a aparecer de que le llama 'mono' a Vinicius". Por ello, no dudó en cuestionarle al experto: "¿Esto a ti qué te parece? ¿Es un abuso por parte de la UEFA?".

En primer lugar, el experto en derecho manifestó que hay que tener en cuenta "dos puntos de partida". El primero es que "todo lo que tiene que ver con el mundo jurídico de la UEFA es un limbo autocreado por la propia UEFA". Y tiene claro que el objetivo es que "terminemos no entendiendo nada".

"Y lo segundo es que la cuestión de las medidas cautelares en el ámbito sancionador, y aquí estamos en el ámbito sancionador, están en esa lucha permanente entre limitar o restringir el derecho de alguien que todavía no ha sido condenado", compartió en 'El Partidazo de la COPE'.

Momento en el que se produjo el incidente entre Vinicius y Prestianni, durante el Real Madrid - Benfica. / Europa Press

El catedrático de Derecho Penal aseguró que "aquí lo que falta, a mi modo de ver, es la finalidad de la medida cautelar", aunque "si lo que se pretende es que no vaya a reincidir, pues tampoco parece que ese sea el fundamento de la medida cautelar".

Desde su punto de vista, la suspensión de Prestianni se debe a "una cuestión de imagen de la UEFA", ya que "se quieren evitar determinadas instantáneas que pueden perjudicar el 'fair play' o que pueden perjudicar el propio marketing".

Por último, aclaró que "se prostituye nuevamente el derecho, en este caso bajo la especie de la medida cautelar, para mejor gloria de la imagen de la UEFA. Claro, esto jurídicamente puede parecer incluso aberrante".