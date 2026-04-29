Emilio Contreras: “El Real Madrid debería ir a por Luis Enrique, no a por Mourinho"

El gran encuentro del París Saint-Germain ante el Bayern de Múnich de Champions de este martes ha maravillado Europa entera. Fue una oda al fútbol, de desparpajo, talento y poderío. Ambos equipos protagonizaron una semifinal frenética, con hasta 9 goles y con la incertidumbre constante del devenir del partido.

Uno de los 'culpables' de la igualdad del partido, fue Luis Enrique. El entrenador del PSG planteó un partido perfecto a nivel táctico, esperando al Bayern atrás y construyendo contraataques letales, con sus armas de ataque como son Ousmane, Doué o Kvaratskhelia. El asturiano va camino a lograr su segunda Champions consecutiva, aunque primero, tras el 5-4 del Parque de los Príncipes, tendrá que sobrevivir en el infierno de Múnich.

El gran deseado por todos

El nombre de Luis Enrique ha sido el gran protagonista en la mañana de este miércoles. El recital sobre el césped llegó a todos los rincones del planeta, y sobre todo a Madrid. Con el conjunto blanco buscando entrenador, su nombre empezó a sonar en la capital hispalense, pero no tanto como una posibilidad real, sino como un deseo, ahora mismo, lejos de cumplirse.

El único nombre real encima de la mesa es José Mourinho. El entrenador del Benfica y exmadridista precisamente, se postula como principal candidato a regresar a los banquillos. En Radio Marca, se cuestionaron las dos opciones y se puso encima de la mesa qué entrenador debería buscar Florentino.

"Mourinho es una opción que tiene Florentino Pérez, ha sido el entrenador al que más ha respetado. Me sorprende que sea el preferido por el presidente. Que el Madrid quiera volver a los tiempos de Mourinho habla mal", empezaba argumentando el periodista.

"¿El Madrid no siempre busca a a los mejores del momento? ¿Por qué no piensa en un entrenador como Luis Enrique? Debería buscar al mejor entrenador, no al que fue parte de su historia hace ya muchos años, que ahora no está entre los mejores del mundo", decía Emilio Contreras en La Tribu.

Luis Enrique, en la banda del Parque de los Príncipes, durante la ida de semifinales de Champions League contra el Bayern de Múnich / EFE

Por otra parte, hay quién considera improbable su regreso, teniendo en cuenta su pasado azulgrana (aunque fue jugador del Real Madrid también).

"Luis Enrique no vendría nunca al Madrid, ni Guardiola. El vestuario está en manos de los jugadores y necesitan alguien con mando en plaza. Mourinho es el único en el que el presidente podría delegar para poner un poco de orden en el vestuario", afirma María José Hostalrich.

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En la COPE, Alfredo Relaño también valoró si el madridismo toleraría a un entrenador como el exazulgrana. "Al Madrid solo lo arregla un entrenador tipo Luis Enrique", afirmaba. Según el periodista, los seguidores "harían de tripas corazón, y dirían que sí" porque "tampoco hay ahora mismo a mano nada que que se parezca".