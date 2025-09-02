El embudo del Madrid en el mercado de fichajes: promesas que se fueron y descartes que se quedan

El mercado de fichajes del Real Madrid para la temporada 2025/2026 ha estado marcado por la necesidad que dejó la pasada campaña y el Mundial de Clubes. Esto provocó un acelerón en el gasto en la ventana extraordinaria que se abrió con el fichaje de Dean Huijsen, por el que el conjunto blanco pagó 62,50 millones para solventar una de las grandes necesidades que afectaba al puesto de central. Después llegaron Trent Alexander-Arnold (10 para estar en EEUU), Franco Mastantuono (63,2) y el último en hacerse oficial fue Álvaro Carreras (50 millones).

Rodrygo y Ceballos, expedientes cerrados

En el apartado de salidas, el Real Madrid solo logró dar salida a canteranos, descartes y veteranos. Aunque los nombres de Rodrygo y Ceballos estuvieron sobre la mesa hasta el final, ninguno de los dos casos se resolvió con un traspaso o cesión con compra obligatoria. Las únicas opciones que contemplaba la entidad madridista para dejar salir a sus jugadores. Por el contrario, fue bastante más flexible con los canteranos, que salieron tras terminar su etapa en el Castilla.

Es el caso de Jacobo Ramón o Chema Andrés, que encontraron sus nuevos destinos en el Como de la Serie A y en el Stuttgart de la Bundesliga. Fueron operaciones que se tasaron entre 2,5 y 3 millones, por el 50% de los derechos de los jugadores de 'La Fábrica', una fórmula utilizada por el Real Madrid con todos los que salen de Valdebebas. Precisamente, para evitar situaciones como la de Álvaro Carreras, un futbolista que ya vistió la camiseta blanca en su etapa de formación.

Al no asegurar el control sobre el futuro del ferrolano, el Real Madrid se vio involucrado en una larga negociación con el Benfica que terminó yéndose a después del Mundial de Clubes, para malestar del jugador. Hubo otras vías abiertas que al final no llegaron a buen puerto, como la incorporación de un mediocentro. Zubimendi esperó a Xabi Alonso, pero la llamada del Real Madrid no llegó, por lo que el exjugador de la Real Sociedad se marchó al Arsenal.

El mediocentro y el central que no llegaron

En las últimas semanas estuvo sobre la mesa el nombre de Adam Wharton para cubrir esa parcela de creación. La operación del mediocentro del Crystal Palace estaba tasada en 80 millones y al final resultó más un movimiento entre agentes para ponerle en el mercado. Tampoco consiguió traerse Xabi Alonso a Wirtz del Leverkusen después de que el Liverpool rompiese el mercado con 137 millones, si se tienen en cuenta las variables.

Con el conjunto 'red' estuvo abierta la posibilidad de Konaté, que seguirá estando en la lista de deseos para el próximo año. Se barajó la posibilidad de aprovechar sus negativas a renovar para cerrar el fichaje del central en 15-20 millones. Una cantidad muy inferior al precio de mercado. Como sucedió con Trent Alexander-Arnold, el Real Madrid esperará al próximo año para hacerse con el galo sin coste de traspaso, aunque con el riesgo que el Liverpool puede convencerle en ese periodo.

Con Saliba, pilar del Arsenal, asimismo existió un interés explícito, pero el propio defensa se encargó de disipar las dudas reafirmando su compromiso con un club que en ningún le caso le dejaría salir por debajo de los 80 millones. Así, cualquier llegada en el final del mercado, donde aparecieron nombres con lustre como el de Rodri Hernández, estaba sometido a una gran salida que no llegó a producirse. El principal candidato para esa revolución era Rodrygo.

Salidas: solo descartes y canteranos

Se da la casualidad de que uno de los itinerarios del Real Madrid tenía que ver con esa coincidencia de nombres. Rodrygo siempre ha sido un futbolista del gusto de Guardiola, aunque no tanto como su pretoriano Rodri Hernández. Era una teoría de vasos comunicantes la que se tenía que dar para un movimiento que habría supuesto un cataclismo. Ninguno de los equipos ingleses con los que se ha relacionado Rodrygo, siendo el Tottenham el único que hizo una llamada, ha estado dispuesto a pagar las tres cifras que pedía el Real Madrid.

Los madridistas solo pudieron dar salida a hombres que cumplieron etapa, como Lucas Vázquez o Modric, quien con buenos carteles han encontrado destino en Europa: Leverkusen y Milan, respectivamente. También partieron jugadores que no estaban ni en el último de los planes de Xabi Alonso: Reinier Jesús (Atlético Mineiro), quien ni siquiera debutó con la camiseta blanca; y Jesús Vallejo (Albacete), al que Carlo Ancelotti solo dio minutos cuando todo estaba ya perdido.

Los altos salarios que perciben los jugadores del Real Madrid provocaron un embudo. No solo en el caso de Rodrygo, también con Alaba o Ceballos. El austriaco, pese a ser un simple jugador de rotación tras la grave lesión que le impedirá volver a su mejor nivel, tampoco ha mostrado nunca su voluntad por salir. En el caso del andaluz, él mismo hecho por tierra una operación que ya estaba cerrada con el Olympique de Marsella y que contaba con la aprobación del Real Madrid.

La ficha '25' que no se cubrió

Mientras tanto, en casa, solo Gonzalo García ha conseguido dar el paso que logró Raúl Asencio el año pasado. El delantero explotó en el Mundial de Clubes y acabó ganándose un hueco en el primer equipo además de la renovación hasta 2030. No es oficial la del central, para quien el torneo tuvo justo el efecto contrario, sepultando el camino que labró el curso anterior. Es por ello que llegó a barajarse su salida del club. Al no llegar un central sustituto, se mantendrá como un recurso.

Mastantuono, el último en ser presentado con el Real Madrid, eligió el dorsal '30' en un acto que fue interpretado, más allá de su tradición personal en River, como una ventana abierta a un último fichaje. De este modo, el argentino dejaba así una ficha libre que no ha llegado a cubrirse. Con una plantilla amplia, salvo que las lesiones digan lo contrario, Xabi Alonso buscará repartir minutos y tener a todos en liza para una temporada larga que viene de otra que superó cualquier registro de partidos.