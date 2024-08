El elogio de Endrick a Arda Güler

El Madrid se mide esta madrugada al Barça en el que será el debut en un clásico de Endrick, uno de los fichajes estrella del verano. El delantero ha explicado sus sensaciones en Real Madrid TV, a pocas horas de disputarse el encuentro en Estados Unidos.

"Jugar un Clásico es un sueño para cualquier niño y vamos a darlo todo para ganar", empezó diciendo. "Estoy muy feliz por todo lo que me está pasando. En el debut me acordé de mis padres y de mi novia, que estaban en el estadio. No tengo palabras, es lo que quería. En mi casa tengo una habitación de juegos y voy a guardar esta camiseta".

El brasileño será una de las grandes atracciones del partido junto a Arda Güler, con el que está demostrando un gran entendimiento en estos primeros días juntos. Endrick destacó el nivel de su compañero: "Es un gran jugador muy joven", destacó. Y apuntó a la necesidad de sumar más entrenamientos para seguir mejorando la conexión en el campo. "Tenemos que entrenar mucho para jugar y poder ayudar al equipo. Para eso estoy aquí, para entrenar, ayudar a los compañeros y hacer goles".

Ancelotti pide paciencia

Güler fue de los mejores del Madrid en el primer encuentro de pretemporada ante el Milan. Endrick, en cambio, se notó que todavía está en pleno proceso de adaptación. El brasileño no logró terminar de conectarse al encuentro y perdonó una ocasión clara. Ancelotti pidió paciencia con el futbolista, que está viviendo su primera experiencia en Europa y solo tiene 18 años.

"Tenemos que adaptar a los nuevos, pero no podemos pensar en adaptar a Endrick o Mbappé en cinco días”, señaló. Pese a que no espera que sea un proceso, Ancelotti se refirió a las cualidades que pueden hacer que el brasileño termine marcando diferencias. "Lo que yo veo es que tiene algo especial, puede llegar a la velocidad máxima en muy poco espacio y es muy hábil en el desmarque, son calidades que tiene. En este sentido, es un talento. Es raro ver a un jugador con estas características".