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REAL MADRID
Las elecciones del Real Madrid, en directo: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas hoy, en vivo
Sigue en directo al minuto a minuto de un día clave en las elecciones del Real Madrid, con Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentando sus respectivos proyectos
Riquelme presenta su gran reforma para los socios
"Si yo soy presidente, el Real Madrid volverá a ser de sus socios", afirma el candidato antes de poner un vídeo de promoción con lo que tiene planteado para el socio. Incluye una remodelación de Valdebebas, con espacios para los socios, una fan zone premium, un hotel y residencia social para socios e invitados. También se habla de un recinto preparado para los conciertos. Una verdadera Ciudad del Socio, con un clubhouse central con 22.000 metros cuadrados, gran gimnasio y wellnes, centro acuático exterior, auditorio para eventos, 11 campos de fútbol para socios, 41 pistas de pádel y tenis, 6 pistas de baloncesto, un ágora madridistas, espacios para peñas y socios, hotel premium y un pabellón de baloncesto y conciertos.
¿Palo de Riquelme a alguien alguien muy cercano a Florentino? ¿Anas Laghrari?
"Hablamos de posibilidad de abono de temporada... A no ser que seas alguien muy allegado, que puedas ser socio en tiempo récord sin ser hijo, ni familiar de socio. Hay gente que en tiempo récord puede ser socio, abonado y compromisario. En fin, enhorabuena por ello, pero el resto no".
Empieza el acto de Enrique Riquelme
El candidato empieza con un discurso sobre su proyecto: "Son unas elecciones con especial importancia después de 20 años. El Madrid es global, pero el club es de los socios. El socio es la base de todo nuestro proyecto. ¿Qué es ser socio del Madrid? ¿Qué implica y qué diferencia hay con ser aficionado?".
Riquelme dio pistas sobre su proyecto deportivo ayer en COPE: "Ya tenemos a dos estrellas internacionales, un entrenador y un director deportivo. Por supuesto que los nombres se sabrán antes de las elecciones. El entrenador lo cerramos antes de la candidatura. El primer día de la carrera electoral no lo podemos explicar todo, pero es un entrenador con equipo y que no ha estado en el Madrid en ningún momento".
Día clave en las elecciones del Madrid
¡Bienvenidos! Aquí podrás seguir en vivo todo lo referente a las elecciones del Real Madrid. Hoy Enrique Riquelme presenta su proyecto para los socios a las 12:15h y a las 19h Florentino Pérez hará lo propio con su campaña.
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