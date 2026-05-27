Las elecciones del Real Madrid, en directo: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas hoy, en vivo

Riquelme presenta su gran reforma para los socios

"Si yo soy presidente, el Real Madrid volverá a ser de sus socios", afirma el candidato antes de poner un vídeo de promoción con lo que tiene planteado para el socio. Incluye una remodelación de Valdebebas, con espacios para los socios, una fan zone premium, un hotel y residencia social para socios e invitados. También se habla de un recinto preparado para los conciertos. Una verdadera Ciudad del Socio, con un clubhouse central con 22.000 metros cuadrados, gran gimnasio y wellnes, centro acuático exterior, auditorio para eventos, 11 campos de fútbol para socios, 41 pistas de pádel y tenis, 6 pistas de baloncesto, un ágora madridistas, espacios para peñas y socios, hotel premium y un pabellón de baloncesto y conciertos.