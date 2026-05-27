Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alexia PutellasAnthony GordonPalmarés AlexiaComunicado AlexiaPartidos Roland GarrosHija GuardiolaEtapa 17 Giro ItaliaClasificación Giro ItaliaElecciones Real MadridBarcelona - Real Sociedad femeninoRayo final ConferenceCentrales BarçaRafa NadalToni NadalCarvajalFinal Champions PSG ArsenalGrupo España Europeo Sub-17Próximo partido Jódar Roland GarrosMercado de fichajesPlayoffs ascenso Primera RFEFMaldiniRefugio AlexiaDGTPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega España
instagramlinkedin
En directo

En directo

REAL MADRID

Las elecciones del Real Madrid, en directo: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas hoy, en vivo

Sigue en directo al minuto a minuto de un día clave en las elecciones del Real Madrid, con Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentando sus respectivos proyectos

Enrique Riquelme y Florentino Pérez, candidatos a las elecciones del Real Madrid (domingo 7 de junio de 2026)

Enrique Riquelme y Florentino Pérez, candidatos a las elecciones del Real Madrid (domingo 7 de junio de 2026) / SPORT.es

Christian Blasco

Christian Blasco

Actualizar

TEMAS