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REAL MADRID
Elecciones del Real Madrid, en directo: escrutinio de votos y resultados de Florentino y Enrique Riquelme, en vivo
Sigue el minuto a minuto de todo lo que ocurra en los comicios que darán a conocer al presidente del Real Madrid para los próximos cuatro años
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ABREN LAS URNAS
Desde este momento, las 9:00, los socios del Real Madrid pueden votar a ambos candidatos. Se han constituido 35 mesas electorales y los comicios terminarán a las 20:00.
Buenos días, arrancamos con el directo de las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Florentino Pérez vs. Enrique Riquelme después de días de barro y trincheras.
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