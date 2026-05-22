Las elecciones del Real Madrid condicionan a Mourinho

José Mourinho nunca ha tenido una vida relajada. Cuando pensaba que iba a encontrar un lugar desde el que construir un proyecto con el Benfica, el club del que ha sido aficionado toda la vida, Florentino Pérez llamó a Jorge Mendes para provocar la segunda venida del entrenador de Setúbal. Lo hizo imbuido por el efecto recuerdo que tuvo el triple enfrentamiento en Champions. Cuando ya se preparaba para hacer las maletas, su gran valedor convocó unas elecciones para tratar de anular la organización de una oposición que podría cristalizar una lista alternativa con el empresario Enrique Riquelme a la cabeza. Tiene hasta el sábado 23 para dar el paso definitivo.

Un regreso en el tejado de Riquelme

Sea o no candidato, este proceso ha alterado la hoja de ruta del regreso de The Special One al Bernabéu. Mourinho tiene una cláusula en su contrato que le permite salir del Benfica por siete millones de euros, siempre que se efectúe en los 10 días siguientes a que el club portugués juegue su último partido. Este tuvo lugar el día 16, ante el Estoril, por lo que la fecha límite es el próximo martes 26. Para entonces, ya se sabrá si Florentino tiene rival o no en las urnas. En caso de no existir opositor, el Real Madrid podría seguir la hoja de ruta inicialmente prevista.

Riquelme dice que trabajan en "una candidatura seria, que recupere los valores del club" / EFE

Es decir, anunciar al portugués tras el último encuentro de Liga que el club blanco disputa este sábado, a las 21:00 horas, en el Santiago Bernabéu. Un partido que supondrá la despedida de Carvajal o Arbeloa, como el mismo técnico madridista confesó en la rueda de prensa previa. También negó que vaya a formar parte del staff del luso, al que dio como su relevo en el banquillo.

Ahora bien, si Riquelme consigue formalizar el aval y su candidatura, las cuentas saltan por los aires. Aunque la junta seguiría teniendo plenos poderes, la campaña se llevaría por delante una presentación inmediata de Mourinho, que tendría que esperar al resultado de los comicios. Como muy tarde, las elecciones del Real Madrid, por los plazos fijados en sus estatutos sociales, se celebrarán el lunes, 8 de junio. Todo apunta a que el domingo 7 sería el día elegido, dejando dos semanas de campaña.

De la cláusula a la negociación o el rechazo

Según apuntan fuentes del club lisboeta al Diario As, en cualquiera de los supuestos habría expirado ya el plazo para abonar la cláusula liberatoria, por lo que el club blanco tendría que negociar con la entidad que preside Rui Costa. Cabe señalar que esta tiene que comunicar públicamente si se abona la cláusula, porque cotiza en Bolsa. Igualmente, que, como admitió el propio Mourinho, le ha había ofrecido una oferta de renovación a un entrenador que tenía un contrato hasta 2027 que se podía romper mediante la citada cláusula.

Perform

Por lo tanto, en ese sentido, Mourinho está protegido. Si el Real Madrid tiene que bajar al barro de las negociaciones se enfrentaría a un máximo mandatario benfiquista muy cuestionado por su afición. El verano pasado ya se produjo una gestión más larga de la cuenta por Carreras. El canterano blanco volvió a Valdebebas a cambio de 50 millones, pero el Mundial de Clubes lo jugó con la camiseta lisboeta, en contra de su intención. El enfrentamiento en Champions este año, con el 'caso Prestianni' de por medio, supuso un impasse en las relaciones entre ambos equipos.

Lo que sí tiene claro el Real Madrid son las condiciones que ha aceptado The Special One: dos años con uno opcional. Otra opción es que un tercero desbloquee la cláusula. Pero el problema de los plazos y las elecciones seguiría ahí. Si hay carrera electoral, el anuncio definitivo se iría a la segunda semana de junio, siempre y cuando Enrique Riquelme no consiga dar una sorpresa mayúscula en las urnas contra Florentino. Lo que haría saltar por los aires la operación de Mourinho y cualquier.