Las elecciones cambian a Florentino: ahora ficha Mourinho

Florentino Pérez convocó elecciones por sorpresa para frenar una supuesta confabulación contra él. La conclusión es que el candidato Enrique Riquelme le sacó los colores en dos cuestiones: la tiranía deportiva en la que solo él decidía fichajes y amordazaba a los entrenadores para proteger a los galácticos, y su intención de ‘vender’ el club.

Cesión de poderes

En el primer caso, ha cedido el poder a Mourinho y, en el segundo, tiene que convocar un referéndum para cambiar el modelo, pero el mensaje de Riquelme le ha estropeado el plan y alargará la consulta hasta que deportivamente lleguen los resultados. Lleva dos años de fracasos deportivos y eso no ayuda a poner en ‘venta’ el club.

Las elecciones han servido para que Florentino Pérez cambie esa política personalista y ceda el testigo para que sea el entrenador el que construya el nuevo proyecto. El Real Madrid sigue el plan de fichajes marcado por el técnico portugués. Se está implicando al llamar a los jugadores, presentarles el proyecto y convencerlos de que se pongan a sus órdenes.

Galácticos sin blindaje

Además, la presencia del técnico de Setúbal anula el blindaje que Florentino Pérez ha dado a los galácticos en los dos últimos años. Una sobreprotección que ha condenado a los tres últimos entrenadores. Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa fueron víctimas de los caprichos de un vestuario dividido y mal avenido.

Florentino anunció a Mourinho como entrenador en su campaña electoral / CMS

Riquelme acusó a Florentino de ser el culpable de los fracasos deportivos y anunciaba que Raúl sería la persona elegida para hacerse cargo de hacer los fichajes: "Un club como el Real Madrid debe tomar sus decisiones deportivas a través de quien tiene la responsabilidad de hacerlo. Raúl González Blanco, nuestro Director Deportivo, debe marcar la próxima década del club, con la cantera como uno de sus pilares fundamentales”.

Las víctimas de Mourinho

Florentino no ha nombrado un Director Deportivo, pero los hechos demuestran que Mourinho ha asumido esa labor de manager general. Ha tomado la responsabilidad de elaborar el proyecto con el apoyo total del presidente, que ahora aparca sus deseos personales para que sea el portugués el que tome las riendas con plenos poderes.

Mourinho ya lo hizo en su primera etapa. Le costó muy poco cargarse a pesos pesados del vestuario como Iker Casillas, que acabó saliendo por la puerta de atrás para no volver al Madrid desde entonces. También echó un pulso a Sergio Ramos, que acabó aceptando sus condiciones. Otros como Pedro León, Gago, Drenthe y Diarrá desaparecieron del equipo y acabaron yéndose.